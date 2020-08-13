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Trabzonspor'dan dev transfer harekatı! Tam 10 isim...

Bu sezon Başakşehir'in ardından ligi ikinci sırada bitiren Trabzonspor gelecek yıl şampiyonluğu şansa bırakmak istemiyor. Kadrosuna Trondsen, Stiven Plaza ve Marlon'u katan bordo-mavililerde transfer harekatı sürüyor. Bol alternatifli kadro kurmak isteyen bordo-mavililerin gündeminde tam 10 isim var. İşte o isimler...

13 Ağustos 2020 Perşembe 06:55 Güncelleme: 13.08.2020 06:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





