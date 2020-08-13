Trabzonspor'dan dev transfer harekatı! Tam 10 isim... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
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Trabzonspor'dan dev transfer harekatı! Tam 10 isim...

Bu sezon Başakşehir'in ardından ligi ikinci sırada bitiren Trabzonspor gelecek yıl şampiyonluğu şansa bırakmak istemiyor. Kadrosuna Trondsen, Stiven Plaza ve Marlon'u katan bordo-mavililerde transfer harekatı sürüyor. Bol alternatifli kadro kurmak isteyen bordo-mavililerin gündeminde tam 10 isim var. İşte o isimler...
13 Ağustos 2020 Perşembe 06:55 Güncelleme: 13.08.2020 06:55
Trabzonspor'dan dev transfer harekatı! Tam 10 isim...

Trabzonspor, transfer dönemine hızlı bir giriş yapmıştı. Son olarak Marlon ile birlikte 5 oyuncuyu renklerine bağlayan bordo-mavililerin harekatı sürecek.

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Trabzonspor'dan dev transfer harekatı! Tam 10 isim...

Karadeniz temsilcisinin en az 5 oyuncuyu daha kadrosuna katması bekleniyor.

Trabzonspor'dan dev transfer harekatı! Tam 10 isim...

Alınacak isimlerin mevkileri de belli. Bordo-mavililer, 1 forvet, 1 orta saha, 2 stoper ve 1 kanat oyuncusunu kesin olarak transfer edecek.

Trabzonspor'dan dev transfer harekatı! Tam 10 isim...

Gelecek sezon fikstürün yoğun olması sebebi ile rotasyon oyuncuları da alınacak. İşte son durumlar:

Trabzonspor'dan dev transfer harekatı! Tam 10 isim...

STIVEN MENDOZA (SOL KANAT-AMIENS)

Le10 Sports, 28 yaşındaki oyuncuya Fenerbahçe ve Porto'dan sonra Trabzonspor'un da kanca attığını yazdı. Karadeniz Fırtınası 2 milyon euro önerdi, Amiens 3 istiyor.

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