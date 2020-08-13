Trabzonspor'dan dev transfer harekatı! Tam 10 isim...
Bu sezon Başakşehir'in ardından ligi ikinci sırada bitiren Trabzonspor gelecek yıl şampiyonluğu şansa bırakmak istemiyor. Kadrosuna Trondsen, Stiven Plaza ve Marlon'u katan bordo-mavililerde transfer harekatı sürüyor. Bol alternatifli kadro kurmak isteyen bordo-mavililerin gündeminde tam 10 isim var. İşte o isimler...
13 Ağustos 2020 Perşembe 06:55
Güncelleme: 13.08.2020 06:55
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Trabzonspor, transfer dönemine hızlı bir giriş yapmıştı. Son olarak Marlon ile birlikte 5 oyuncuyu renklerine bağlayan bordo-mavililerin harekatı sürecek.
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Karadeniz temsilcisinin en az 5 oyuncuyu daha kadrosuna katması bekleniyor.
Alınacak isimlerin mevkileri de belli. Bordo-mavililer, 1 forvet, 1 orta saha, 2 stoper ve 1 kanat oyuncusunu kesin olarak transfer edecek.
Gelecek sezon fikstürün yoğun olması sebebi ile rotasyon oyuncuları da alınacak. İşte son durumlar:
STIVEN MENDOZA (SOL KANAT-AMIENS)
Le10 Sports, 28 yaşındaki oyuncuya Fenerbahçe ve Porto'dan sonra Trabzonspor'un da kanca attığını yazdı. Karadeniz Fırtınası 2 milyon euro önerdi, Amiens 3 istiyor.