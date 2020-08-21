UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Galeri UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA tarafından Avrupa kulüplerinin kulüpler sıralamasında yeni güncelleme yayınlandı. Yeni açıklanan listede Bayern Münih zirveyi Real Madrid'in elinden aldı. İşte o sıralama ve Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listedeki yeri...

21 Ağustos 2020 Cuma 11:07 Güncelleme: 21.08.2020 11:13
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA resmi sitesinden Avrupa kulüplerinin kulüpler sıralamasında güncelleme yayınlandı.

İşte o sıralama ve Türk takımlarının yeri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray...

1. Bayern Münih

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray...

2. Real Madrid

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray...

3. Barcelona

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray...

4. Atletico Madrid

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