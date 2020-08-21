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UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray...
UEFA tarafından Avrupa kulüplerinin kulüpler sıralamasında yeni güncelleme yayınlandı. Yeni açıklanan listede Bayern Münih zirveyi Real Madrid'in elinden aldı. İşte o sıralama ve Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listedeki yeri...
21 Ağustos 2020 Cuma 11:07
Güncelleme: 21.08.2020 11:13
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UEFA resmi sitesinden Avrupa kulüplerinin kulüpler sıralamasında güncelleme yayınlandı.