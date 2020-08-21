UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA tarafından Avrupa kulüplerinin kulüpler sıralamasında yeni güncelleme yayınlandı. Yeni açıklanan listede Bayern Münih zirveyi Real Madrid'in elinden aldı. İşte o sıralama ve Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listedeki yeri...