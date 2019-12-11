Trabzonspor'da Ünal Karaman: Asla teslim olmayacağız
UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında Basel ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deneyimli teknik adam rotasyon yaptıkları için gösterilen tepkilere cevap verdi. İşte Karaman'ın açıklamalarından satır başları...
11 Aralık 2019 Çarşamba 20:13
Güncelleme: 11.12.2019 20:13
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Basel maçında da mücadele edeceklerini kaydeden teknik adam, "Bizim asla vazgeçmediğimiz şey, mücadele. En iyi futbolumuzu oynayıp, en iyi sonuçla ülkemize dönmek isteyeceğiz.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Asla pes edecek durumda değiliz. Hataya düşmeden, bütün futbol gerçekliğimizle o mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.
"LİGDE EN FAZLA OYNAYAN TAKIM BİZİZ"
Türkiye'de en çok maça çıkan takım olduklarını söyleyen Ünal Karaman, "Hiçbir zaman için kendi yaşadığımız sıkıntıları çok fazla dışarıyla paylaşmadık, kendi bünyemizde çözmeye gayret gösterdik.
Ligde en fazla Avrupa Kupası, Türkiye Kupası ve Türkiye Liigi maçı oynayan ve en çok sakatlıklarla uğraşan takım, bizim takımımız.
Biz önce gençlerimize güvenerek, her fırsatta büyük bir memnuniyetle ifade ettiğim şekilde, birbirine sahip çıkan bir grup olarak, en iyi şekilde temsil ettiğimizi ve en azından bu gayrete sahip olduğumuzu düşünüyorum.