Trabzonspor'dan 2 flaş transfer!

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam eden Trabzonspor, sezon sonunda kupa hasretine son vermek istiyor. Bordo-mavili kulüp bu doğrultuda iki flaş ismi gündemine aldı. İşte Trabzonspor'un oldukça ses getirecek transfer hedefleri...
12 Aralık 2019 Perşembe 11:33
Güncelleme: 12.12.2019 11:33
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, bu sezon kupa hasretine son vermek istiyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'de son olarak Antalyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 3 puan ile ayrılmasını bildi.
Devre arasına lider girmek isteyen Trabzonspor'da gündem şimdiden transfer.
Ocak ayında yıldız isimleri kadrosuna katarak sezon sonunda şampiyonluğa yürümek isteyen bordo-mavililerde iki flaş isim gündeme geldi.
TEK SIKINTI BÜTÇE
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde transfer konusunda kritik açıklamalarda bulunmuştu.