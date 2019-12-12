Trabzonspor'dan 2 flaş transfer! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
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Trabzonspor'dan 2 flaş transfer!

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam eden Trabzonspor, sezon sonunda kupa hasretine son vermek istiyor. Bordo-mavili kulüp bu doğrultuda iki flaş ismi gündemine aldı. İşte Trabzonspor'un oldukça ses getirecek transfer hedefleri...
12 Aralık 2019 Perşembe 11:33 Güncelleme: 12.12.2019 11:33
Trabzonspor'dan 2 flaş transfer!

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, bu sezon kupa hasretine son vermek istiyor...

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Trabzonspor'dan 2 flaş transfer!

Süper Lig'de son olarak Antalyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 3 puan ile ayrılmasını bildi.

Trabzonspor'dan 2 flaş transfer!

Devre arasına lider girmek isteyen Trabzonspor'da gündem şimdiden transfer.

Trabzonspor'dan 2 flaş transfer!

Ocak ayında yıldız isimleri kadrosuna katarak sezon sonunda şampiyonluğa yürümek isteyen bordo-mavililerde iki flaş isim gündeme geldi.

Trabzonspor'dan 2 flaş transfer!

TEK SIKINTI BÜTÇE

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde transfer konusunda kritik açıklamalarda bulunmuştu.

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