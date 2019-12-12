Trabzonspor'dan 2 flaş transfer!

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam eden Trabzonspor, sezon sonunda kupa hasretine son vermek istiyor. Bordo-mavili kulüp bu doğrultuda iki flaş ismi gündemine aldı. İşte Trabzonspor'un oldukça ses getirecek transfer hedefleri...

12 Aralık 2019 Perşembe 11:33 Güncelleme: 12.12.2019 11:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





