Trabzonspor'da iki imza birden!

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına da hız vermişti. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde bpoy göstermek isteyen bordo-mavililerde imza şov da başladı. Yönetim uzun süredir taraftarın merakla beklediği isimlerle anlaşma sağlamak üzere. İşte son gelişmeler...
13 Mayıs 2020 Çarşamba 06:43
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Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor.
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Gelecek sezon tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde sahne almak isteyen bordo-mavililer lige verilen arada transfer çalışmalarına da hız verdi.
Fırtına'da öncelik sözleşmesi biten futbolcularla masaya oturmak. Bu nedenle Trabzonspor Sosa ve Novak ile görüşmeleri sürdürüyor.
SOSA TRANSFER AÇIKLAMASINA BULUNMUŞTU
Trabzonspor'un yıldızı Sosa, Tycsports'a yaptığı konuşmada, hem eski kulübü Estudiantes'in kendisine olan ilgisinden bahsettmişti.
Yıldız futbolcu açıklamasında, "Estudiantes'e dair duygularım çok fazla ve bunu sürekli dile getirdim. Geri döneceğimi söyledim ama başka bir durum olursa ve başka bir yol izlersem bu, insanlara karşı beni kötü yapabilir. Oyuncular için temel öncelik anı yaşamaktır ve şu an buradayım.