Trabzonspor Sörloth için kararını verdi! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Trabzonspor Sörloth için kararını verdi!

Trabzonspor Sörloth için kararını verdi!

Bu sezon Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Norveçli golcü Alexander Sörloth için Real Madrid ve Bayern Münih gibi dev kulüplerin devrede olduğu ortaya çıkmıştı. Bu gelişmelerin ardından Norveçli golcü için menajerler bordo-mavili takımın kapısını çaldı. Trabzonspor yönetimi de golcü futbolcu ile ilgili kararı verdi. İşte detaylar...
13 Mayıs 2020 Çarşamba 06:42
Trabzonspor Sörloth için kararını verdi!

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor'un bu başarısındaki en büyük paya sahip olan isimlerden biri şüphesiz Alexander Sörloth.

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Trabzonspor Sörloth için kararını verdi!

Norveçli attığı gollerle bordo-mavili ekibi taşırken, Avrupa'nın devlerini de peşine takmayı başarmıştı.

Trabzonspor Sörloth için kararını verdi!

İspanyol devi Real Madrid'den Almanya'nın köklü kulüplerinden Bayern Münih'in Sörloth'u transfer etmek istediği iddia edilmişti.

Trabzonspor Sörloth için kararını verdi!

Sörloth için Napoli ve Sevilla'nın da devrede olduğu iddia edilmişti.

Trabzonspor Sörloth için kararını verdi!

MENAJERLER DEVREYE GİRDİ

Trabzonspor'un hücum hattındaki yıldızı Alexander Sörloth transferde devlerin gözdesi haline geldi.

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