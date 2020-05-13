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Trabzonspor Sörloth için kararını verdi!

Bu sezon Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Norveçli golcü Alexander Sörloth için Real Madrid ve Bayern Münih gibi dev kulüplerin devrede olduğu ortaya çıkmıştı. Bu gelişmelerin ardından Norveçli golcü için menajerler bordo-mavili takımın kapısını çaldı. Trabzonspor yönetimi de golcü futbolcu ile ilgili kararı verdi. İşte detaylar...

13 Mayıs 2020 Çarşamba 06:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





