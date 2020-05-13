Trabzonspor Sörloth için kararını verdi!

Bu sezon Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Norveçli golcü Alexander Sörloth için Real Madrid ve Bayern Münih gibi dev kulüplerin devrede olduğu ortaya çıkmıştı. Bu gelişmelerin ardından Norveçli golcü için menajerler bordo-mavili takımın kapısını çaldı. Trabzonspor yönetimi de golcü futbolcu ile ilgili kararı verdi. İşte detaylar...
13 Mayıs 2020 Çarşamba 06:42
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Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor'un bu başarısındaki en büyük paya sahip olan isimlerden biri şüphesiz Alexander Sörloth.
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Norveçli attığı gollerle bordo-mavili ekibi taşırken, Avrupa'nın devlerini de peşine takmayı başarmıştı.
İspanyol devi Real Madrid'den Almanya'nın köklü kulüplerinden Bayern Münih'in Sörloth'u transfer etmek istediği iddia edilmişti.
Sörloth için Napoli ve Sevilla'nın da devrede olduğu iddia edilmişti.
MENAJERLER DEVREYE GİRDİ
Trabzonspor'un hücum hattındaki yıldızı Alexander Sörloth transferde devlerin gözdesi haline geldi.