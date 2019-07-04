Trabzonspor'a bir dünya yıldızı daha!

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla herkesin beğenisini kazanan Trabzonspor, transferde hız kesmiyor. Gelecek vaadeden birçok futbolcuyu kadrosuna katan Fırtına, 10 yıl Chelsea'de forma giyen tecrübeli futbolcu Obi Mikel'i de transfer ederek dikkatleri üzerine çekmişti. Bordo-mavili ekip bir dünya yıldızını daha kadrosuna katarak bombayı patlatmak istiyor. İşte detaylar...

4 Temmuz 2019 Perşembe 09:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





