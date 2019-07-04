Trabzonspor'a bir dünya yıldızı daha!

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla herkesin beğenisini kazanan Trabzonspor, transferde hız kesmiyor. Gelecek vaadeden birçok futbolcuyu kadrosuna katan Fırtına, 10 yıl Chelsea'de forma giyen tecrübeli futbolcu Obi Mikel'i de transfer ederek dikkatleri üzerine çekmişti. Bordo-mavili ekip bir dünya yıldızını daha kadrosuna katarak bombayı patlatmak istiyor. İşte detaylar...
4 Temmuz 2019 Perşembe 09:52
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Trabzonspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Genç futbolculara yaptığı yatırımlarla dikkatleri üzerine çeken Fırtına, gelecek sezon çalışmalarına da başladı.
Chelsea'de 10 yıllık geçmişi olan John Obi Mikel'i kadrosuna katarak büyük ses getiren Trbazonspor, sürpriz bir transfere daha imza atabilir.
Fırtına bir dünya yıldızını daha kadrosuna katıp transfer bombasını patlatmak istiyor. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde John Obi Mikel'i açıklayarak transfer bombasını patlatan Trabzonspor'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.