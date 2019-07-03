Trabzonspor'dan 1 transfer daha!

Trabzonspor Kulübü, Bosna Hersek'in Mladost Doboj Kakanj takımında forma giyen Nemanja Andusic'i 4 yıllığına kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo mavili kulüp, oyuncunun kulübüne 50 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada bonservis bedelinin yanı sıra Bosna Hersek kulübüne ödenecek bonuslar da yer alıyor.

Ayrıca Trabzonspor 22 yaşındaki oyuncuya ilk sezon için 115 bin Euro, diğer 3 sezon için ise 100'er bin Euro garanti ücret ödeyecek.

TRABZONSPOR KULÜBÜ'NDEN KAP'A YAPILAN BİLDİRİMDE ŞU İFADELER YER ALDI:



"Profesyonel futbolcu Nemanja Andusic'in kulübümüze transferi konusunda, Mladost Doboj Kakanj Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Mladost Doboj Kakanj Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 50.000.-EUR ödenecektir.''



Ayrıca, Mladost Doboj Kakanj Kulübüne;





Futbolcunun, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi resmi müsabakalarında ilk 21 kişilik kadroda yer alması halinde, bir kereye mahsus olmak üzere 50.000.-EUR,



Futbolcunun, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi resmi müsabakalarının bir tanesinde, ilk 11 kişilik kadroda yer alması halinde, bir kereye mahsus olmak üzere 50.000.-EUR,



Futbolcunun, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi resmi müsabakalarının 20 tanesinde, ilk 11 kişilik kadroda yer alması halinde, bir kereye mahsus olmak üzere 50.000.-EUR,



Futbolcunun, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi resmi müsabakalarında 5 gol atması halinde, bir kereye mahsus olmak üzere 50.000.-EUR,



Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, o ana kadar Mladost Doboj Kakanj'ın hakettiği tutarı aşan kısmının yüzde 30'u ödenecektir.



Profesyonel futbolcu Nemanja Andusic ile opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.



Anlaşmaya göre oyuncuya;



2019/20 futbol sezonu için 115.000.-EUR garanti ücret,



2020/21 futbol sezonu için 100.000.-EUR garanti ücret,



2021/22 futbol sezonu için 100.000.-EUR garanti ücret,



2022/23 opsiyon sezonu için 100.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."

TRABZONSPOR RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Mladost Doboj Kakanj takımından transfer ettiğimiz Nemanja Andušic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki imza töreninde konuşan Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, "Kulübümüzün felsefesi ve yapılanması doğrultusunda genç oyunculara büyük önem veriyoruz. Nemanja Andusic de bu oyunculardan bir tanesi. Umarım diğer genç oyuncularımızla birlikte en iyi şekilde mücadele edip Trabzonspor'umuzun başarısı için çalışacaktır" dedi.

Nemanja Andusic de, "Büyük bir kulübe ve büyük bir camiaya geldim. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Trabzonspor'un başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çok büyük bir taraftar kitlesi olduğunu da biliyorum. Onları mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu."



ANDUSIC KİMDİR?

17 Ekim 1996 yılında Trebinje'de dünyaya gelen Andjusic futbola da burada başladı. Kulübün U19 takımından Sarajevo'ya transfer olan kanat oyuncusu burada profesyonel oldu. Daha sonra Travnik'e kiralık verilen Bosnalı futbolcu, Olimpik Sarajevo'ya geçiş yaptı. Celik Zenica'da da kiralık oynayan Andjusic'in son durağı Mladost Kakanj'dı. Geride kalan sezonda 25 maça çıkıp 8 gol 2 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde 99 karşılaşması bulunan 22 yaşındaki Andjusic toplamda 13 kez rakip fileleri havalandırdı. Bosna Hersek Milli Takımı formalarını U18, U19 ve U21 kategorilerinde 13 kez terletip 2 gol kaydetti. Transfermarkt değeri 500 bin avro.