Trabzonspor Ahmet Canbaz'ı KAP'a bildirdi! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2019, Çarşamba
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'a bildirdi!

Trabzonspor Ahmet Canbaz'ı KAP'a bildirdi!

, döneminde genç isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Doğan Erdoğan, , gibi isimleri takıma kazandıran Trabzonspor, son olarak 'ı transfer etti.

, döneminde genç isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Doğan Erdoğan, , gibi isimleri takıma kazandıran Trabzonspor, son olarak 'ı transfer etti.

Trabzonspor, Ahmet Canbaz'ı Alman kulübü 'den transfer etti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, imza töreninde Ahmet Canbaz'dan büyük beklentileri olduğunu belirterek, "Ahmet, 'deki hatta dünyadaki en doğru yere geldi. Genç oyunculara verdiğimiz önem herkesin malumu. Ahmet de onlardan biri ve kendisinden beklentimiz çok büyük. Ahmet, zorlu bir mücadelenin içine girecek. Oynadığı mevkide çok zorlu rakipleri var. İnanıyorum ki Avrupa'nın en iyisi olacak" dedi.

Trabzonspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Ahmet Canbaz ise, şunları söyledi: "Heyecanlı ve gururluyum. İnşallah burada elimden gelen her şeyi yapacağım ve formayı alacağıma da inanıyorum. İnşallah herkes için en iyisi olur." ifadelerini kullandı.

AHMET CANBAZ KİMDİR?
Trabzonspor'un kadrosuna katmak üzere olduğu öne sürülen Ahmet Canbaz, 27 Nisan 1998 tarihinde 'nın Hannover şehrinde dünyaya geldi.

Futbola Hannover 96 altyapısında başlayan genç oyuncu, 2013 yazında Eintracht Braunschweig takımına transfer oldu. Braunschweig'da U17 ve U19 takımlarında forma giydikten sonra Braunschweig II takımına yükselen Canbaz, Temmuz 2018'de A takıma yükselma başarısı gösterdi.

Braunschweig A takımıyla fazla forma şansı bulamayan genç yetenek, Ocak 2019'da Werder Bremen II'ye transfer oldu. Genç yıldız, yeni kulübüyle Almanya 4. Ligi'nde 10 maçta forma giydi ve bir de asist yaptı.

Ahmet Canbaz, 2013 yılından bu yana altyaş kategorilerinde 23 kez Türkiye formasını giydi.


MAAŞI DA BELLİ OLDU!
Trabzonspor, 'a yaptığı açıklamada Ahmet Canbaz'ı alacağı ücreti de belirtti. Bordo mavili ekibin KAP'a yaptığı açıklama:

Profesyonel futbolcu Ahmet Canbaz ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 sezonu için 625.000.-TL garanti ücret,
2020/21 futbol sezonu için 630.000.-TL garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 630.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.

  1. 03.07.2019
  2. Güncelleme: 03.07.2019 18:34
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