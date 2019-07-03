Trabzonspor'un dünya yıldızı transferi John Obi Mikel'in sıra dışı yaşam öyküsü! Başına gelmeyen kalmamış...

Trabzonspor'un heyecanlandıran transferi Obi Mikel'in saha dışındaki yaşam tarzı ve yaşadığı olaylar dikkat çekiyor. Kupa koleksiyoncusu dünyaca ünlü yıldıza dair çok ilginç bilgiler var... Obi'nin bilinmeyenleri ve fırtınalı özel yaşamı, geçmişiyle ilgili her şey haberimizde... İşte geçmişten günümüze John Obi Mikel...