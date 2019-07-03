Trabzonspor'un dünya yıldızı transferi John Obi Mikel'in sıra dışı yaşam öyküsü! Başına gelmeyen kalmamış... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Trabzonspor'un dünya yıldızı transferi John Obi Mikel'in sıra dışı yaşam öyküsü! Başına gelmeyen kalmamış...

Trabzonspor'un dünya yıldızı transferi John Obi Mikel'in sıra dışı yaşam öyküsü! Başına gelmeyen kalmamış...

Trabzonspor'un heyecanlandıran transferi Obi Mikel'in saha dışındaki yaşam tarzı ve yaşadığı olaylar dikkat çekiyor. Kupa koleksiyoncusu dünyaca ünlü yıldıza dair çok ilginç bilgiler var... Obi'nin bilinmeyenleri ve fırtınalı özel yaşamı, geçmişiyle ilgili her şey haberimizde... İşte geçmişten günümüze John Obi Mikel...

3 Temmuz 2019 Çarşamba 17:36 Güncelleme: 03.07.2019 18:12
Trabzonspor'un dünya yıldızı transeri John Obi Mikel'in sıradışı yaşam öyküsü! Başına gelmeyen kalmamış...

Genç isimleri kadrosuna katarak transfere bomba gibi bir giriş yapan Trabzonspor'un son bombası ise dünyaca ünlü futbolcu John Obi Mikel oldu...

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Trabzonspor'un dünya yıldızı transeri John Obi Mikel'in sıradışı yaşam öyküsü! Başına gelmeyen kalmamış...

Yönetim geçen sene olduğu gibi, transferde de yine geçer not aldı ve Bordo-Mavili ekibe tarihinin en kariyerli ismini getirdi.

Trabzonspor'un dünya yıldızı transeri John Obi Mikel'in sıradışı yaşam öyküsü! Başına gelmeyen kalmamış...

2+1 yıllık sözleşme imzalanan Nijeryalı yıldızın transferi, hem maliyet hem de kalite bakımından futbol kamuoyunda oldukça ses getiren bir hamle oldu.

Trabzonspor'un dünya yıldızı transeri John Obi Mikel'in sıradışı yaşam öyküsü! Başına gelmeyen kalmamış...

Adeta bir kupa koleksiyoncusu olan Obi'nin kariyerinde 1'i Şampiyonlar Ligi, 1'i Avrupa Ligi, 2'si İngiltere Premier Ligi, 1 de Afrika Şampiyonluğu olmak üzere tam 12 kupası bulunuyor.

Trabzonspor'un dünya yıldızı transeri John Obi Mikel'in sıradışı yaşam öyküsü! Başına gelmeyen kalmamış...

Sadece futboldaki başarı değil ilginç bir geçmişe de sahip olan Obi'nin fırtınalı yaşamı da dikkat çekiyor... İşte Nijeryalı'nın sıradışı hikayesi...

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