Trabzonspor, milli takım kampından dönmeyen ve telefonlarını dahi açmadığı iddia edilen Norveçli golcüye dair geçtiğimiz gün resmi bir açıklama yapmış ve Alexander Sörloth'un şehre dönmediğini doğrulamıştı. Bu gelişmelerin ardından geleceği merak konusu olan Norveçli golcü ile ilgili menajerinden açıklama geldi. İşte Alexander Sörloth'un menajeri Mike Kjolo'nun açıklamaları... | Son dakika Trabzonspor haberleri...
15 Eylül 2020 Salı 09:29, Güncelleme 15.09.2020 09:37
Son dakika Trabzonspor haberi: Aleksander Sörloth'un menajerinden transfer açıklaması