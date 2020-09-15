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Galeri Trabzonspor Son dakika Trabzonspor haberi: Aleksander Sörloth'un menajerinden transfer açıklaması

dakika haberi: Aleksander 'un menajerinden transfer açıklaması

Trabzonspor, milli takım kampından dönmeyen ve telefonlarını dahi açmadığı iddia edilen Norveçli golcüye dair geçtiğimiz gün resmi bir açıklama yapmış ve Alexander Sörloth'un şehre dönmediğini doğrulamıştı. Bu gelişmelerin ardından geleceği merak konusu olan Norveçli golcü ile ilgili menajerinden açıklama geldi. İşte Alexander Sörloth'un menajeri Mike Kjolo'nun açıklamaları... | Son dakika Trabzonspor haberleri...

Son dakika Trabzonspor haberi: Aleksander Sörloth'un menajerinden transfer açıklaması