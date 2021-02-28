Galeri Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Uğurcan Çakır damgası! 40 milyon Euro...

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Uğurcan Çakır damgası! 40 milyon Euro...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ettti. Karşılaşmanın ilk yarısına geçtiğimiz hafta corona virüsü nedenşyle forma giyemeyen Uğurcan Çakır damga vurdu. Milli kaleci yaptığı kurtarışlarla sosyal medyayı salladı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Uğurcan Çakır damgası! 40 milyon Euro...

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Uğurcan Çakır damgası! 40 milyon Euro...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Uğurcan Çakır damgası! 40 milyon Euro...

Corona virüsü nedeniyle geçtiğimiz hafta Başakşehir maçında forma giyemeyen Uğurcan Çakır, kritik maçta formasına kavuştu.

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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Uğurcan Çakır damgası! 40 milyon Euro...

MAÇA DAMGA VURDU

Zorlu mücadelenin ilk yarım saatinde Uğurcan 3 kritik kurtarış ile yıldızlaştı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Uğurcan Çakır damgası! 40 milyon Euro...

23. dakikada Mert Hakan ve Pelkas, 30. dakikada ise Thiam ile net pozisyonlar yakalayan Fenerbahçe, Uğurcan engelini geçemedi.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Uğurcan Çakır damgası! 40 milyon Euro...

Kalesinde devleşen Uğurcan'ın bu performansı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

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