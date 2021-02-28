GaleriTrabzonsporSon dakika spor haberleri: Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Uğurcan Çakır damgası! 40 milyon Euro...
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Uğurcan Çakır damgası! 40 milyon Euro...
Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ettti. Karşılaşmanın ilk yarısına geçtiğimiz hafta corona virüsü nedenşyle forma giyemeyen Uğurcan Çakır damga vurdu. Milli kaleci yaptığı kurtarışlarla sosyal medyayı salladı.
28 Şubat 2021 Pazar 19:49, Güncelleme 28.02.2021 19:50
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Uğurcan Çakır damgası! 40 milyon Euro...