Son dakika bombası Yusuf Yazıcı! Menajeri transfer bedelini duyurdu... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Son dakika bombası Yusuf Yazıcı! Menajeri transfer bedelini duyurdu... 

Son dakika bombası Yusuf Yazıcı! Menajeri transfer bedelini duyurdu... 

İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sport'un son dakika haberine göre; Serie A ekiplerinden Lazio, Milinkovic-Savic'i satabilmek için bastırıyor. Satar satmaz ise ilk hedef Yusuf Yazıcı! Teklif dahi yapıldı ve İtalyanlar rakamları duyurdu. Peki, Trabzonspor bu transferden ne kadar kazanacak? Bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, Avrupa'ya gitmek istediğini söyleyen Milli yıldız için ne kadar istiyor? Son dakika transfer bombası, Yusuf'un menajerinin sözleri ve Lille ile Lazio'nun Yusuf kapışmasından sürece dair her şey haberimizde...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:26 Güncelleme: 20.07.2019 13:30
Son dakika bombası Yusuf Yazıcı! Menajeri transfer bedelini duyurdu...

Başkan Ahmet Ağaoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda Yusuf ve Abdülkadir Ömür için kaç paralık teklif gelirse gelsin bu sezon kadroda kalacaklarını açıklamıştı.

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Son dakika bombası Yusuf Yazıcı! Menajeri transfer bedelini duyurdu...

Bu açıklamaya rağmen özellikle Yusuf'un ayrılmak istediği de biliniyor ve bu açıklama da yine Ağaoğlu tarafından yapıldı.

Son dakika bombası Yusuf Yazıcı! Menajeri transfer bedelini duyurdu...

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Trabzonspor'un 22 yaşındaki genç yıldızı için planlarını yaptı.

Son dakika bombası Yusuf Yazıcı! Menajeri transfer bedelini duyurdu...

Lille Başkanı da geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak milli futbolcunun kendilerine gelmek istediğini söylemişti.

Son dakika bombası Yusuf Yazıcı! Menajeri transfer bedelini duyurdu...

Hatta Yusuf, Lille'nin beki Mehmet Zeki Çelik'le sosyal medyada fotoğrafını paylaşmış ve bu Lille Kulübü'ne yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlanmıştı.

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