Son dakika bombası Yusuf Yazıcı! Menajeri transfer bedelini duyurdu... 

İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sport'un son dakika haberine göre; Serie A ekiplerinden Lazio, Milinkovic-Savic'i satabilmek için bastırıyor. Satar satmaz ise ilk hedef Yusuf Yazıcı! Teklif dahi yapıldı ve İtalyanlar rakamları duyurdu. Peki, Trabzonspor bu transferden ne kadar kazanacak? Bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, Avrupa'ya gitmek istediğini söyleyen Milli yıldız için ne kadar istiyor? Son dakika transfer bombası, Yusuf'un menajerinin sözleri ve Lille ile Lazio'nun Yusuf kapışmasından sürece dair her şey haberimizde...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)