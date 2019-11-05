Şok gerçeği açıkladı! 'Hakemler kendi arasında...' - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Kasım 2019, Salı
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Şok gerçeği açıkladı! "Hakemler kendi arasında..."

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor - Göztepe ve Kayserispor - Fenerbahçe maçlarında 'VAR' skandalları yaşandı. Her iki maçta da verilen verilmeyen kararlar oldukça tartışıldı. Ardından MHK'den konuyla ilgili yine skandal sayılabilecek bir açıklama geldi. Usta yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, 'VAR' tartışmasıyla ilgili şok bir iddiada bulundu...
5 Kasım 2019 Salı 15:19 Güncelleme: 05.11.2019 15:19
Şok gerçeği açıkladı! Hakemler kendi arasında...

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan maçlar sonrasında hakemlere tepki sesleri yükselirken, spor yorumcusu ve eski hakemlerden Ahmet Çakar'dan gündem yaratacak bir iddia geldi.

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Şok gerçeği açıkladı! Hakemler kendi arasında...

Çakar, sezon başında MHK'nin VAR'a gidip kararını değiştiren hakemlerin ceza alacağı yönünde bir talimat verdiğini öne sürdü.

Şok gerçeği açıkladı! Hakemler kendi arasında...

Sabah Gazetesi'nde köşe yazısında iddiayı ortaya atan Ahmet Çakar şunları söyledi;

Şok gerçeği açıkladı! Hakemler kendi arasında...

"TÜRK HAKEMLİĞİNİN 3 AYDA İÇİNE ETTİLER"
"MHK, "VAR'a gidip kararını değiştiren hakem ceza alacak" diyerek çok tehlikeli bir karar verdi.

Şok gerçeği açıkladı! Hakemler kendi arasında...

Hakemler de aralarında yazılı olmayan, tuhaf bir işe giriştiler ve "Aman ne olur birbirimizi VAR'a çağırmayalım" dediler...

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