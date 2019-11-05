Şok gerçeği açıkladı! "Hakemler kendi arasında..."

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor - Göztepe ve Kayserispor - Fenerbahçe maçlarında 'VAR' skandalları yaşandı. Her iki maçta da verilen verilmeyen kararlar oldukça tartışıldı. Ardından MHK'den konuyla ilgili yine skandal sayılabilecek bir açıklama geldi. Usta yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, 'VAR' tartışmasıyla ilgili şok bir iddiada bulundu...

5 Kasım 2019 Salı 15:19 Güncelleme: 05.11.2019 15:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





