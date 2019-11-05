Sturridge UEFA'ya konuştu! 'Bu kadarını beklemiyordum' - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Kasım 2019, Salı
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Sturridge UEFA'ya konuştu! 'Bu kadarını beklemiyordum'

Trabzonspor'un İngiliz yıldızı Daniel Sturridge, Kevin Campbell aracılığıyla UEFA'ya özel bir röportaj verdi. Türkiye'de yaşadıkları ile ilgili ve Trabzonspor'a geliş hikayesini anlatan yıldız futbolcu samimi ifadeler kullandı.
5 Kasım 2019 Salı 19:40
Sturridge UEFA'ya konuştu! 'Bu kadarını beklemiyordum'

Daniel Sturridge: Harika hissediyorum. Farklı bir rekabete girmek istedim. Çok farklı olsun istedim. 13 yıldır Premier Lig'deydim. Farklı bir kültür, yeni bir meydan okuma istedim.

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Sturridge UEFA'ya konuştu! 'Bu kadarını beklemiyordum'

Hocamızı çok seviyorum. Hücum anlayışı olan bir teknik direktör, bağımsızlık veriyor. Bir teknik adamdan daha fazlasını isteyemezsin. Sıkı çalışmaya ve takımın başarılı olması için elimden geleni yapmaya devam edeceğim.

Sturridge UEFA'ya konuştu! 'Bu kadarını beklemiyordum'

BU KADARINI BEKLEMİYORDUM

Sevilmeyi bekliyordum ancak ancak çılgınca sevilmeyi beklemiyordum. Şehre gidip, rahatça yürümem imkansız.

Sturridge UEFA'ya konuştu! 'Bu kadarını beklemiyordum'

Gelmeden önce Didier Drogba'ya mesaj attım, Anelka'ya, Skrtel'e mesaj attım. Malouda'nın da burada oynadığını biliyordum, Türkiye'de oynayan oyuncularla konuştum.

Sturridge UEFA'ya konuştu! 'Bu kadarını beklemiyordum'

Onlar bana git ve yeni bir şeyler dene dediler. İstanbul'a gelmiştim ama Trabzon'a gelmemiştim. Havaalanında tam bir çılgınlık vardı.

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