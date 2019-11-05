Sturridge UEFA'ya konuştu! 'Bu kadarını beklemiyordum'

Trabzonspor'un İngiliz yıldızı Daniel Sturridge, Kevin Campbell aracılığıyla UEFA'ya özel bir röportaj verdi. Türkiye'de yaşadıkları ile ilgili ve Trabzonspor'a geliş hikayesini anlatan yıldız futbolcu samimi ifadeler kullandı.
5 Kasım 2019 Salı 19:40
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Daniel Sturridge: Harika hissediyorum. Farklı bir rekabete girmek istedim. Çok farklı olsun istedim. 13 yıldır Premier Lig'deydim. Farklı bir kültür, yeni bir meydan okuma istedim.
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Hocamızı çok seviyorum. Hücum anlayışı olan bir teknik direktör, bağımsızlık veriyor. Bir teknik adamdan daha fazlasını isteyemezsin. Sıkı çalışmaya ve takımın başarılı olması için elimden geleni yapmaya devam edeceğim.
BU KADARINI BEKLEMİYORDUM
Sevilmeyi bekliyordum ancak ancak çılgınca sevilmeyi beklemiyordum. Şehre gidip, rahatça yürümem imkansız.
Gelmeden önce DidierDrogba'ya mesaj attım, Anelka'ya, Skrtel'e mesaj attım. Malouda'nın da burada oynadığını biliyordum, Türkiye'de oynayan oyuncularla konuştum.
Onlar bana git ve yeni bir şeyler dene dediler. İstanbul'a gelmiştim ama Trabzon'a gelmemiştim. Havaalanında tam bir çılgınlık vardı.