Ne yaptın öyle Daniel Sturridge! İşte o detay... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Ne yaptın öyle Daniel Sturridge! İşte o detay...

Ne yaptın öyle Daniel Sturridge! İşte o detay...

Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen yıldız golcü Daniel Sturridge, Trabzonspor'u sırtlamaya devam ediyor... Bordo-mavili kulübe geldiği günden bu yana sakatlık problemleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen İngiliz golcü, Karadeniz ekibinde form tutmayı başardı... Öte yandan, Sturridge'nin istatistiklerinde flaş bir detay ortaya çıktı...
9 Aralık 2019 Pazartesi 09:58 Güncelleme: 09.12.2019 10:07
Ne yaptın öyle Daniel Sturridge! İşte o detay...

Yaz transfer sezonunda büyük umutlarla Trabzonspor'a transferi gerçekleşen Danien Sturridge'den taraftarlar çok şey bekliyordu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ne yaptın öyle Daniel Sturridge! İşte o detay...

Öyle ki, oyuncu henüz gelmeden İngiltere'de yaptığı özel gol sevinci bir akıma dönüşmüş, bordo-mavili taraftarlar yıldız golcünün dansını videoya çekerek sosyal medyada paylaşmış, paylaşımlar beğeni rekorları kırmıştı.

Ne yaptın öyle Daniel Sturridge! İşte o detay...

Attığı imza sonrasında sıkça sakatlık yaşayan ve form düşüklüğü gözle görülür bir şekilde belli olan Sturridge'den umut kesilmeye doğru ilerliyordu...

Ne yaptın öyle Daniel Sturridge! İşte o detay...

Teknik direktör Ünal Karaman'ın oyuncusuna her zaman sahip çıkması ve teknik ekibin Sturridge'e yeniden yeşil sahaları sevdirmesi mevyesini verdi...

Ne yaptın öyle Daniel Sturridge! İşte o detay...

30 yaşındaki golcü isim son haftalarda oynadığı futbolla göz doldururken, Süper Lig'in 14. haftasında adeta patlama yaptı..

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN