Ne yaptın öyle Daniel Sturridge! İşte o detay...

Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen yıldız golcü Daniel Sturridge, Trabzonspor'u sırtlamaya devam ediyor... Bordo-mavili kulübe geldiği günden bu yana sakatlık problemleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen İngiliz golcü, Karadeniz ekibinde form tutmayı başardı... Öte yandan, Sturridge'nin istatistiklerinde flaş bir detay ortaya çıktı...
9 Aralık 2019 Pazartesi 09:58
Güncelleme: 09.12.2019 10:07
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Yaz transfer sezonunda büyük umutlarla Trabzonspor'a transferi gerçekleşen Danien Sturridge'den taraftarlar çok şey bekliyordu...
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Öyle ki, oyuncu henüz gelmeden İngiltere'de yaptığı özel gol sevinci bir akıma dönüşmüş, bordo-mavili taraftarlar yıldız golcünün dansını videoya çekerek sosyal medyada paylaşmış, paylaşımlar beğeni rekorları kırmıştı.
Attığı imza sonrasında sıkça sakatlık yaşayan ve form düşüklüğü gözle görülür bir şekilde belli olan Sturridge'den umut kesilmeye doğru ilerliyordu...
Teknik direktör Ünal Karaman'ın oyuncusuna her zaman sahip çıkması ve teknik ekibin Sturridge'e yeniden yeşil sahaları sevdirmesi mevyesini verdi...
30 yaşındaki golcü isim son haftalarda oynadığı futbolla göz doldururken, Süper Lig'in 14. haftasında adeta patlama yaptı..