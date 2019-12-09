Canlı yayında açıkladı: Arda Turan Galatasaray'a geri döndü

İspanyol devi Barcelona'da tutunamayıp yaşadığı çalkantılı özel hayatının ardından İstanbul'a gelerek Medipol Başakşehir ile anlaşan ve yine özel hayatının yanı sıra futboluyla da eleştirilerin hedefinden bir türlü çıkamayan Arda Turan için yeni bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig'in 12. haftasında evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı. Başakşehir forması giyen Arda Turan, karşılaşma öncesi Galatasaray teknik direktör Fatih Terim ile olan fotoğrafları olay olmuştu. Terim'in elini öpen Turan'ın devre arası transfer döneminde yani ocak ayında sarı-kırmızılı takıma geri döneceği iddia edilmişti. Arda Turan'la ilgili son iddia ise canlı yayında ortaya atıldı. Arda'nın Galatasaray'a geri döndüğü söylendi. İşte detaylar...

9 Aralık 2019 Pazartesi 02:02 Güncelleme: 09.12.2019 02:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





