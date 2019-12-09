Canlı yayında açıkladı: Arda Turan Galatasaray'a geri döndü - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Canlı yayında açıkladı: Arda Turan Galatasaray'a geri döndü

Canlı yayında açıkladı: Arda Turan Galatasaray'a geri döndü

İspanyol devi Barcelona'da tutunamayıp yaşadığı çalkantılı özel hayatının ardından İstanbul'a gelerek Medipol Başakşehir ile anlaşan ve yine özel hayatının yanı sıra futboluyla da eleştirilerin hedefinden bir türlü çıkamayan Arda Turan için yeni bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig'in 12. haftasında evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı. Başakşehir forması giyen Arda Turan, karşılaşma öncesi Galatasaray teknik direktör Fatih Terim ile olan fotoğrafları olay olmuştu. Terim'in elini öpen Turan'ın devre arası transfer döneminde yani ocak ayında sarı-kırmızılı takıma geri döneceği iddia edilmişti. Arda Turan'la ilgili son iddia ise canlı yayında ortaya atıldı. Arda'nın Galatasaray'a geri döndüğü söylendi. İşte detaylar...
9 Aralık 2019 Pazartesi 02:02 Güncelleme: 09.12.2019 02:02
Canlı yayında açıkladı: Arda Turan Galatasaray'a geri döndü

Fatih Terim ile arasındaki buzları eriten Arda Turan'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Canlı yayında açıkladı: Arda Turan Galatasaray'a geri döndü

Tecrübeli oyuncu sezon başında, kiralık olarak formasını giydiği mevcut takımı Başakşehir'den aldığı ücrette yüzde 50 indirime gitmişti.

Canlı yayında açıkladı: Arda Turan Galatasaray'a geri döndü

Medipol Başakşehir ile şimdiye kadar 38 maça çıkan Arda Turan, bu maçlarda 2 gol atarken 4 de asist üretti.

Canlı yayında açıkladı: Arda Turan Galatasaray'a geri döndü

Performansı bekleneni karşılamayan oyuncu için turuncu mavililerin de planlarında artık Arda yok.

Canlı yayında açıkladı: Arda Turan Galatasaray'a geri döndü

Başakşehir'deki son kiralık sezonu olan Arda, bu sezonun sonunu göremeyebilir...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN