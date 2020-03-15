Hüseyin Çimşir'den Başakşehir kararı! Sörloth... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
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Haberler Galeri Hüseyin Çimşir'den Başakşehir kararı! Sörloth...

Hüseyin Çimşir'den Başakşehir kararı! Sörloth...

Süper Lig'in 26'ıncı haftasında 52 puanla ligin zirvesinde yer alan Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Medicalpark Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu karşılaşmaya taraftar alınmayacak. Her karşılaşmaya final niteliğinde bakan Trabzonspor, Başakşehir'i yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Başakşehir ise rakibini mağlup ederek ligin zirvesine yerleşmenin planlarını hapıyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Hüseyin Çimşir, hafta içinde oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Sörloth ile ilgili kararını verdi. İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri...
15 Mart 2020 Pazar 06:51
Hüseyin Çimşir'den Başakşehir kararı! Sörloth...

Süper Lig'de bugün birbirinden önemli maçlar oynanacak. Bunlardan biri de Şenol Güneş Stadı'nda... 52 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor averajla önünde bulunduğu Medipol Başakşehir'i konuk edecek. 16.00'da başlayacak zorlu mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak. Yardımcıları Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık olacak. Maçın 4. hakemi Tugay Kaan Numanoğlu. Bu sezon çok konuşulan VAR'ın başında ise Mete Kalkavan oturacak.

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Hüseyin Çimşir'den Başakşehir kararı! Sörloth...

3 PUANDAN FAZLASI

Trabzonspor sahasında ağırlayacağı Başakşehir'i yenerek bir taşla iki kuş birden vurmayı hedefliyor. Karadeniz ekibi kazandığı takdirde rakibiyle puan farkını 3'e çıkaracak. Sezon sonu için büyük önem taşıyan ikili averajı da eline geçirecek. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Bugün galibiyet halinde iki ekip sezonu aynı puanda tamamlarsa Trabzonspor puan cetvelinde üst sırada yer alacak.

Hüseyin Çimşir'den Başakşehir kararı! Sörloth...

TARAFTAR ALINMAYACAK

Karadeniz temsilcisinin Başakşehir'i konuk edeceği mücadele seyircisiz oynanacak. Koronavirüs sebebiyle ligdeki tüm maçların taraftarsız oynanacağı açıklanmıştı.

Hüseyin Çimşir'den Başakşehir kararı! Sörloth...

9-7 ÖNDE

Trabzonspor ile Başakşehir tarihlerinde 23 kez karşı karşıya geldiler. Karadeniz ekibi bu maçların 9'unu kazandı. Başakşehir'in 7 galibiyeti bulunuyor. Söz konusu mücadelelerde bordo-mavililer 38 defa fileleri sarsarken, kalesinde 28 gol gördü.

Hüseyin Çimşir'den Başakşehir kararı! Sörloth...

DEZENFEKTE EDİLDİ

Süper Lig'de Trabzonspor'un Başakşehir ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Şenol Güneş Stadı'nda hummalı bir çalışma yürütüldü. Önemli randevu öncesi koronavirüse karşı stat baştan sona dezenfekte edildi. Maç saatine kadar da çalışmalar sürdürülecek. Ayrıca antrenman tesisleri de en ücra köşelerine kadar dezenfekte edildi.

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