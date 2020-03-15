Hüseyin Çimşir'den Başakşehir kararı! Sörloth...

DEZENFEKTE EDİLDİ

Süper Lig'de Trabzonspor'un Başakşehir ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Şenol Güneş Stadı'nda hummalı bir çalışma yürütüldü. Önemli randevu öncesi koronavirüse karşı stat baştan sona dezenfekte edildi. Maç saatine kadar da çalışmalar sürdürülecek. Ayrıca antrenman tesisleri de en ücra köşelerine kadar dezenfekte edildi.