Ersun Yanal'ın gözdesini Trabzonspor kapıyor!

Galatasaray derbisinde yenilen son dakika golüyle morallerin bozulduğu Trabzonspor'da, Altay galibiyeti ve sakatlardan gelen iyi haberlerin ardından camiada olumlu bir hava hakim oldu... Ligde zirveyi hedefleyen bordo-mavililerde transfer çalışmaları da hız kazandı. Fırtına, adı uzun süredir Fenerbahçe ile de anılan yıldız futbolcunun transferi için girişimlerine başladı...