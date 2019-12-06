Ersun Yanal'ın gözdesini Trabzonspor kapıyor!

Galatasaray derbisinde yenilen son dakika golüyle morallerin bozulduğu Trabzonspor'da, Altay galibiyeti ve sakatlardan gelen iyi haberlerin ardından camiada olumlu bir hava hakim oldu... Ligde zirveyi hedefleyen bordo-mavililerde transfer çalışmaları da hız kazandı. Fırtına, adı uzun süredir Fenerbahçe ile de anılan yıldız futbolcunun transferi için girişimlerine başladı...
6 Aralık 2019 Cuma 13:57
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Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, bu sezon kupa hasretine son vermek istiyor...
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Süper Lig'de son olarak Galatasaray ile karşılaşan Trabzonspor, son dakikada yediği gole engel olamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.
Bu moral bozukluğuyla Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Altay ile karşılaşan Fırtına, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
DEFANS TOPARLANIYOR!
Bu sezon Trabzonspor'un başı, savunma sıkıntılarıyla dertteydi... Fırtına, ligin ilk 10 haftasında kalesini gole kapatamamıştı.
Daha sonra Hosseini'nin ön liberoda oynadığı iki karşılaşmada gol yemeyen Trabzonspor, Galatasaray maçında son dakikada gelen gole engel olamadı.