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Trabzonspor transfer bombasını patlattı! Fırtına'da oynamak istiyor
Galatasaray derbisinde yenilen son dakika golüyle morallerin bozulduğu Trabzonspor'da, Altay galibiyeti ve sakatlardan gelen iyi haberlerin ardından camiada olumlu bir hava hakim oldu... Ligde zirveyi hedefleyen bordo-mavililerde transfer çalışmaları da hız kazandı. Trabzonspor sezon başında takıma katılacağı yönünde çıkan haberler sonrasında bonservis bedeli nedeniyle vazgeçtiği yıldız futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Teknik Direktör Ünal Karaman'ın takımda görmek istediği yıldız isim de Trabzonspor'da forma giymek istiyor. İşte detaylar...
7 Aralık 2019 Cumartesi 07:32
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Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, bu sezon kupa hasretine son vermek istiyor...
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Süper Lig'de son olarak Galatasaray ile karşılaşan Trabzonspor, son dakikada yediği gole engel olamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.
Bu moral bozukluğuyla Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Altay ile karşılaşan Karadeniz temsilcisi, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sezon Trabzonspor'un başı, savunma sıkıntılarıyla dertteydi... Fırtına, ligin ilk 10 haftasında kalesini gole kapatamamıştı.
Daha sonra Hosseini'nin ön liberoda oynadığı iki karşılaşmada gol yemeyen Trabzonspor, Galatasaray maçında son dakikada gelen gole engel olamadı.