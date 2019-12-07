Trabzonspor transfer bombasını patlattı! Fırtına'da oynamak istiyor

Galatasaray derbisinde yenilen son dakika golüyle morallerin bozulduğu Trabzonspor'da, Altay galibiyeti ve sakatlardan gelen iyi haberlerin ardından camiada olumlu bir hava hakim oldu... Ligde zirveyi hedefleyen bordo-mavililerde transfer çalışmaları da hız kazandı. Trabzonspor sezon başında takıma katılacağı yönünde çıkan haberler sonrasında bonservis bedeli nedeniyle vazgeçtiği yıldız futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Teknik Direktör Ünal Karaman'ın takımda görmek istediği yıldız isim de Trabzonspor'da forma giymek istiyor. İşte detaylar...

7 Aralık 2019 Cumartesi 07:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





