Trabzsonpor Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman ile yeniden doğdu!

Trabzonspor'a geldiği günden bu yana şehrin adeta çehresini değiştiren teknik direktör Ünal Karaman ve Başkan Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili taraftarlara 'geçmişi unutun, gelecek bizimdir' mesajı veriyor... 5 yıl sonra Karaman ile yeniden UEFA Avrupa Ligi'ne katılan ve genç yetenekleriyle büyük bir savaş veren Karadeniz ekibi, Süper Lig'de de büyük çıkış yakalıyor. İşte Trabzonspor'da Ünal Karaman ve Ahmet Ağaoğlu sistemiyle beraber gelen dev çıkış...

5 Aralık 2019 Perşembe 17:21 Güncelleme: 05.12.2019 17:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





