Trabzsonpor Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman ile yeniden doğdu!
TRABZONSPOR'U ÖZ EVLATLARI KURTARDI!
Trabzonspor'a geldiği günden bu yana şehrin adeta çehresini değiştiren teknik direktör Ünal Karaman ve Başkan Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili taraftarlara adeta 'geçmişi unutun, gelecek bizimdir' mesajı veriyor... 5 yıl aradan sonra Karaman ile yeniden UEFA Avrupa Ligi'ne katılan ve genç yetenekleriyle büyük bir savaş veren Karadeniz ekibi, Süper Lig'de de etkileyici oyunuyla kendinden söz ettiriyor. İşte Trabzonspor'da Ünal Karaman ve Ahmet Ağaoğlu sistemiyle beraber gelen dev çıkış...
VAZGEÇMEYEN ADAM; ÜNAL KARAMAN
2017-18 sezonunda Kardemir Karabükspor başında 8 karşılaşmada görev alan Ünal Karaman'ın takımı, beraberlik dahi alamadan TFF 1. Lig'e düşmüştü. Kulübün içerisindeki yaşanan büyük mali krizler, oyuncuların ücretlerinde yaşanan aksaklık, Karaman'ın başını ağrıtsa da kulübünde görev almaya devam etmiş, dümeni terk etmemişti.
'YETİŞTİR - PATLAT - SAT!'
Tarihler Haziran 2018'i gösterdiğinde Trabzonspor ile mukavele imzalayan 54 yaşındaki teknik adam, bordo-mavililerin çiçeği burnunda başkanı Ahmet Ağaoğlu ile anlaşması üzerine takımın başına getirildi. Eski dönemlerden kalan ağır borç yükleri ve transferlerin icralık olması ikilinin zorluk çekmesine neden olsa da, strateji geleceğe yönenilki; 'Yetiştir - parlat - sat!'
DÜŞÜK BÜTÇE İLE ÖNEMLİ TAKVİYELER
Transferde eli kolu bağlı olan Karadeniz ekibi, 2018-19 sezonunda İran'ın Persopolis takımından Vahid Amiri, Gençlerbirliği'nde Zeki Yavru, Leeds United'dan kiralık olara Caleb Ekuban, Fransa'nın Lorient takımından Zargo Toure, İran'ın İstiklal takımından Hosseini ve İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından Anthony Nwakaeme'yi kadrosuna katmıştı.
TRANSFER BÜTÇESİ İÇİN AYRILIKLAR
Bordo mavililer, aynı sezon Okay Yokuşlu'yu 6,8 milyon euroya Celta Vigo'ya, Kucka'yı 5,4 milyon euroya Parma'ya, Castillo'yu 2,5 milyon euroya Club Tijuana'ya, Bero'yu 1,8 milyon euroya Vitesse'ya, Burak Yılmaz'ı 1,5 milyon euroya (ara transfer) Beşiktaş'a göndermişti.