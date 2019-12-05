Trabzsonpor Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman ile yeniden doğdu! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
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Trabzsonpor Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman ile yeniden doğdu!

Trabzonspor'a geldiği günden bu yana şehrin adeta çehresini değiştiren teknik direktör Ünal Karaman ve Başkan Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili taraftarlara 'geçmişi unutun, gelecek bizimdir' mesajı veriyor... 5 yıl sonra Karaman ile yeniden UEFA Avrupa Ligi'ne katılan ve genç yetenekleriyle büyük bir savaş veren Karadeniz ekibi, Süper Lig'de de büyük çıkış yakalıyor. İşte Trabzonspor'da Ünal Karaman ve Ahmet Ağaoğlu sistemiyle beraber gelen dev çıkış...
5 Aralık 2019 Perşembe 17:21 Güncelleme: 05.12.2019 17:41
Trabzsonpor Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman ile yeniden dirildi!

TRABZONSPOR'U ÖZ EVLATLARI KURTARDI!

Trabzonspor'a geldiği günden bu yana şehrin adeta çehresini değiştiren teknik direktör Ünal Karaman ve Başkan Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili taraftarlara adeta 'geçmişi unutun, gelecek bizimdir' mesajı veriyor... 5 yıl aradan sonra Karaman ile yeniden UEFA Avrupa Ligi'ne katılan ve genç yetenekleriyle büyük bir savaş veren Karadeniz ekibi, Süper Lig'de de etkileyici oyunuyla kendinden söz ettiriyor. İşte Trabzonspor'da Ünal Karaman ve Ahmet Ağaoğlu sistemiyle beraber gelen dev çıkış...

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Trabzsonpor Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman ile yeniden dirildi!

VAZGEÇMEYEN ADAM; ÜNAL KARAMAN

2017-18 sezonunda Kardemir Karabükspor başında 8 karşılaşmada görev alan Ünal Karaman'ın takımı, beraberlik dahi alamadan TFF 1. Lig'e düşmüştü. Kulübün içerisindeki yaşanan büyük mali krizler, oyuncuların ücretlerinde yaşanan aksaklık, Karaman'ın başını ağrıtsa da kulübünde görev almaya devam etmiş, dümeni terk etmemişti.

Trabzsonpor Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman ile yeniden dirildi!

'YETİŞTİR - PATLAT - SAT!'

Tarihler Haziran 2018'i gösterdiğinde Trabzonspor ile mukavele imzalayan 54 yaşındaki teknik adam, bordo-mavililerin çiçeği burnunda başkanı Ahmet Ağaoğlu ile anlaşması üzerine takımın başına getirildi. Eski dönemlerden kalan ağır borç yükleri ve transferlerin icralık olması ikilinin zorluk çekmesine neden olsa da, strateji geleceğe yönenilki; 'Yetiştir - parlat - sat!'

Trabzsonpor Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman ile yeniden dirildi!

DÜŞÜK BÜTÇE İLE ÖNEMLİ TAKVİYELER

Transferde eli kolu bağlı olan Karadeniz ekibi, 2018-19 sezonunda İran'ın Persopolis takımından Vahid Amiri, Gençlerbirliği'nde Zeki Yavru, Leeds United'dan kiralık olara Caleb Ekuban, Fransa'nın Lorient takımından Zargo Toure, İran'ın İstiklal takımından Hosseini ve İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından Anthony Nwakaeme'yi kadrosuna katmıştı.

Trabzsonpor Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman ile yeniden dirildi!

TRANSFER BÜTÇESİ İÇİN AYRILIKLAR

Bordo mavililer, aynı sezon Okay Yokuşlu'yu 6,8 milyon euroya Celta Vigo'ya, Kucka'yı 5,4 milyon euroya Parma'ya, Castillo'yu 2,5 milyon euroya Club Tijuana'ya, Bero'yu 1,8 milyon euroya Vitesse'ya, Burak Yılmaz'ı 1,5 milyon euroya (ara transfer) Beşiktaş'a göndermişti.

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