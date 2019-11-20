Dünya devi Uğurcan Çakır'a talip oldu! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
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Dünya devi Uğurcan Çakır'a talip oldu!

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır'ın sergilediği performans Avrupa kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor. Milli kaleci için Avrupa'nın iki dev kulübü daha teklif yapacak...

20 Kasım 2019 Çarşamba 14:12 Güncelleme: 20.11.2019 14:17
Dünya devi Uğurcan Çakır'a talip oldu!

Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla başarılı bir performans sergileyen Uğurcan Çakır'ı Avrupa'nın dev kulüpleri takip ediyor.

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Dünya devi Uğurcan Çakır'a talip oldu!

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon kaleyi devraldıktan sonra bırakmayan Uğurcan Çakır, bu sezona da iyi başlangıç yaptı.
Genç kaleci için Juventus ve Leipzig ile birlikte Almanya'dan 3 kulübün daha takipçi olduğu öğrenildi.

Dünya devi Uğurcan Çakır'a talip oldu!

Avrupa devlerinin Uğurcan Çakır'ı transfer dönemi başlangıcına kadar yakından izleyeceği ifade edildi.

Dünya devi Uğurcan Çakır'a talip oldu!

23 yaşındaki başarılı eldivenle İtalya'dan Juventus ile birlikte Almanya'da Leipzig ve birçok kulüp ilgileniyor.

Dünya devi Uğurcan Çakır'a talip oldu!

Juventus ve Leipzig'in transfer döneminde teklif yapmayı planladığı belirtildi.

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