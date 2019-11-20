Ligin röntgenini çektik! 11 hafta böyle geçti - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
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Ligin röntgenini çektik! 11 hafta böyle geçti

Milli arada ligin röntgenini çektik. En güzel golü, kusursuz yapılmış asisti, en iyi kurtarışı seçtik. Rıza Çalımbay ve Sivasspor'un hakkını verdik. 15 yaşındaki Emre'nin golünü de es geçmedik. İşte ilk 11 haftada en göze çarpan hareketler...
20 Kasım 2019 Çarşamba 07:28
Ligin röntgenini çektik! 11 hafta böyle geçti

Süper Lig'de 11 haftayı bir başka deyişle büyük yarışın 3'te 1'ini geride bıraktık. Arada büyük bir milli heyecan yaşadık. Şenol Güneş ve öğrencilerinin, Türk bayrağını zirveye çıkarmasıyla gururlandık.

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Ligin röntgenini çektik! 11 hafta böyle geçti

Bu hafta yine lige dönüyoruz. Bıraktığımız yerde noktayı Sivasspor koymuştu. Yiğidolar, 11 hafta sonunda liderlik koltuğuna oturmuştu.

Ligin röntgenini çektik! 11 hafta böyle geçti


Fenerbahçe, Vedat Muriç'in, Trabzonspor da Jose Sosa'nın önderliğinde Sivasspor'un takipçileri. Alanyaspor, Başakşehir, Galatasaray, Y.Malatya ve Beşiktaş da peşlerinde.

Ligin röntgenini çektik! 11 hafta böyle geçti

8 TAKIMIN BÜYÜK KAPIŞMASI
Şu sıralarda Avrupa'nın en heyecanlı ligi ülkemizde oynanıyor. Lider Sivasspor'un 21, sekizinci bakamakta bulunan Beşiktaş'ın ise 18 puanı var. Bu 3 puanlık bölüme tam 8 takım sıkışmış durumda. Alınacak bir galibiyet veya mağlubiyetle takımların yeri 3-4 sıra birden oynuyor.

Ligin röntgenini çektik! 11 hafta böyle geçti

Sadece puanla değil, tek bir golle bile sıralama değişebiliyor. Bu hafta üst sıralarda Galatasaray-Başakşehir, Y.Malatya-Fenerbahçe maçları var. Lider Sivas, son sırada bulunan Kayseri'ye konuk olacak. Yine nefesler tutuldu.

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