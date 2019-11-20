Ligin röntgenini çektik! 11 hafta böyle geçti

8 TAKIMIN BÜYÜK KAPIŞMASI

Şu sıralarda Avrupa'nın en heyecanlı ligi ülkemizde oynanıyor. Lider Sivasspor'un 21, sekizinci bakamakta bulunan Beşiktaş'ın ise 18 puanı var. Bu 3 puanlık bölüme tam 8 takım sıkışmış durumda. Alınacak bir galibiyet veya mağlubiyetle takımların yeri 3-4 sıra birden oynuyor.



