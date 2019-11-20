Ligin röntgenini çektik! 11 hafta böyle geçti

Milli arada ligin röntgenini çektik. En güzel golü, kusursuz yapılmış asisti, en iyi kurtarışı seçtik. Rıza Çalımbay ve Sivasspor'un hakkını verdik. 15 yaşındaki Emre'nin golünü de es geçmedik. İşte ilk 11 haftada en göze çarpan hareketler...
20 Kasım 2019 Çarşamba 07:28
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SüperLig'de 11 haftayı bir başka deyişle büyük yarışın 3'te1'ini geride bıraktık. Arada büyük bir milli heyecan yaşadık. Şenol Güneş ve öğrencilerinin, Türk bayrağını zirveye çıkarmasıyla gururlandık.
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Bu hafta yine lige dönüyoruz. Bıraktığımız yerde noktayı Sivasspor koymuştu. Yiğidolar, 11 hafta sonunda liderlik koltuğuna oturmuştu.
Fenerbahçe, Vedat Muriç'in, Trabzonspor da JoseSosa'nın önderliğinde Sivasspor'un takipçileri. Alanyaspor, Başakşehir, Galatasaray, Y.Malatya ve Beşiktaş da peşlerinde.
8 TAKIMIN BÜYÜK KAPIŞMASI Şu sıralarda Avrupa'nın en heyecanlı ligi ülkemizde oynanıyor. Lider Sivasspor'un 21, sekizinci bakamakta bulunan Beşiktaş'ın ise 18 puanı var. Bu 3 puanlık bölüme tam 8 takım sıkışmış durumda. Alınacak bir galibiyet veya mağlubiyetle takımların yeri 3-4 sıra birden oynuyor.
Sadece puanla değil, tek bir golle bile sıralama değişebiliyor. Bu hafta üst sıralarda Galatasaray-Başakşehir, Y.Malatya-Fenerbahçe maçları var. Lider Sivas, son sırada bulunan Kayseri'ye konuk olacak. Yine nefesler tutuldu.