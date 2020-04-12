HaberlerGaleriAlmanlar duyurdu! Sörloth transferi için rekor bonservis
Almanlar duyurdu! Sörloth transferi için rekor bonservis
Bu sezon Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Norveçli golcü Alexander Sörloth için 20 kulübün devrede olduğu ortaya çıktı. Alman basını, bordo-mavili ekibin Sörloth transferi için beklediği miktarı da yazdı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
12 Nisan 2020 Pazar 16:58
Güncelleme: 12.04.2020 17:05
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'e bu sezon damga vuran isim, elde ettiği istatistiklerle hiç şüphesiz Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Crystal Palace'tan satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralanan Sörltoh, gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bıraktı.
Yalnızca 750 bin euro'ya kiralanan Norveçli golcünün satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro. Yıldız futbolcunun önümüzdeki sezonki resmi maçların %50'sinde forma giymesi durumunda ise opsiyon otomatik olarak devreye girecek.
DEVLERİ PEŞİNE TAKTI
Alman basını, Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland'ın prototipi olarak lanse ettiği Alexander Sörloth için 20 Avrupa kulübünün devrede olduğunu duyurdu.
Özellikle Bayern Münih'te 31 yaşındaki Robert Lewandowski'nin tek yedeğinin 18 yaşındaki Joshua Zirkee olması, Lewa'nın yaşadığı sakatlıklarda büyük problemlere yol açıyordu.