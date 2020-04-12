Almanlar duyurdu! Sörloth transferi için rekor bonservis - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
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Almanlar duyurdu! Sörloth transferi için rekor bonservis

Bu sezon Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Norveçli golcü Alexander Sörloth için 20 kulübün devrede olduğu ortaya çıktı. Alman basını, bordo-mavili ekibin Sörloth transferi için beklediği miktarı da yazdı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

12 Nisan 2020 Pazar 16:58 Güncelleme: 12.04.2020 17:05
Almanlar duyurdu! Sörloth transferi için rekor bonservis

Süper Lig'e bu sezon damga vuran isim, elde ettiği istatistiklerle hiç şüphesiz Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth oldu.

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Almanlar duyurdu! Sörloth transferi için rekor bonservis

Crystal Palace'tan satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralanan Sörltoh, gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bıraktı.

Almanlar duyurdu! Sörloth transferi için rekor bonservis

Yalnızca 750 bin euro'ya kiralanan Norveçli golcünün satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro. Yıldız futbolcunun önümüzdeki sezonki resmi maçların %50'sinde forma giymesi durumunda ise opsiyon otomatik olarak devreye girecek.

Almanlar duyurdu! Sörloth transferi için rekor bonservis

DEVLERİ PEŞİNE TAKTI

Alman basını, Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland'ın prototipi olarak lanse ettiği Alexander Sörloth için 20 Avrupa kulübünün devrede olduğunu duyurdu.

Almanlar duyurdu! Sörloth transferi için rekor bonservis

Özellikle Bayern Münih'te 31 yaşındaki Robert Lewandowski'nin tek yedeğinin 18 yaşındaki Joshua Zirkee olması, Lewa'nın yaşadığı sakatlıklarda büyük problemlere yol açıyordu.

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