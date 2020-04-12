Bu sezon Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Norveçli golcü Alexander Sörloth için 20 kulübün devrede olduğu ortaya çıktı. Alman basını, bordo-mavili ekibin Sörloth transferi için beklediği miktarı da yazdı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)