Trabzonspor Chelsea'nin genç yıldızını gündemine aldı - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
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Trabzonspor Chelsea'nin genç yıldızını gündemine aldı

Sezon başında yaptığı nokta transferlerle şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Trabzonspor, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Stoke City'den yarım sezon kiralık olarak transfer edilen Badou Ndiaye ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan bordo-mavililer, Obi Mikel'in de ayrılığının ardından orta saha transferi için düğmeye bastı. Trabzonspor, Chelsea'nin 20 yaşındaki yıldızını gündemine aldı. (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
12 Nisan 2020 Pazar 18:39 Güncelleme: 12.04.2020 18:39
Trabzonspor Chelsea'nin genç yıldızını gündemine aldı

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor.

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Trabzonspor Chelsea'nin genç yıldızını gündemine aldı

Gelecek sezon tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde sahne almak isteyen bordo-mavililer transfer lige verilen arada transfer çalışmalarına da hız verdi.

Trabzonspor Chelsea'nin genç yıldızını gündemine aldı

Devre arasında birçok ismi kadrosuna katan Trabzonspor'da en dikkat çeken transfer, Galatasaray ve Osmanlıspor'da da forma giyen Badou Ndiaye olmuştu.

Trabzonspor Chelsea'nin genç yıldızını gündemine aldı

Yarım sezon kiralık olarak kadroya katılan Senegalli futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle sezon sonunda yollar ayrılacak.

Trabzonspor Chelsea'nin genç yıldızını gündemine aldı

Obi Mikel'in de takımdan ayrılmasının ardından orta saha için transfer çalışmalarına hız verildi.

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