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Trabzonspor Chelsea'nin genç yıldızını gündemine aldı

Sezon başında yaptığı nokta transferlerle şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Trabzonspor, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Stoke City'den yarım sezon kiralık olarak transfer edilen Badou Ndiaye ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan bordo-mavililer, Obi Mikel'in de ayrılığının ardından orta saha transferi için düğmeye bastı. Trabzonspor, Chelsea'nin 20 yaşındaki yıldızını gündemine aldı. (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

12 Nisan 2020 Pazar 18:39 Güncelleme: 12.04.2020 18:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





