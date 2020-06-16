Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerin yıldız golcüsü Alexander Sörloth bu maçı da boş geçmedi ve attığı golle gündeme oturdu. Norveçli yıldızın attığı golün ardından Vedat Muriqi göndermesi geldi.