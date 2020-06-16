Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Haziran 2020, Salı
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Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerin yıldız golcüsü Alexander Sörloth bu maçı da boş geçmedi ve attığı golle gündeme oturdu. Norveçli yıldızın attığı golün ardından Vedat Muriqi göndermesi geldi.

16 Haziran 2020 Salı 22:03 Güncelleme: 16.06.2020 22:04
Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı!

Trabzonspor'un yıldız santrforu Alexander Sörloth gollerine devam ediyor...

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Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı!

Sörloth, Fenerbahçe ile oynanan yarı final rövanş karşılaşmasında attığı golle sosyal medyayı yıktı ve Vedat Muriqi göndermesi geldi.

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Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı!
Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı!
Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı!
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