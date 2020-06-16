Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerin yıldız golcüsü Alexander Sörloth bu maçı da boş geçmedi ve attığı golle gündeme oturdu. Norveçli yıldızın attığı golün ardından Vedat Muriqi göndermesi geldi.
16 Haziran 2020 Salı 22:03
Güncelleme: 16.06.2020 22:04
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Trabzonspor'un yıldız santrforu Alexander Sörloth gollerine devam ediyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sörloth, Fenerbahçe ile oynanan yarı final rövanş karşılaşmasında attığı golle sosyal medyayı yıktı ve Vedat Muriqi göndermesi geldi.