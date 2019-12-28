Yılın transferi yükleniyor... Süper Lig’i sallayacak dünya yıldızı! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Aralık 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Yılın transferi yükleniyor... Süper Lig’i sallayacak dünya yıldızı!

Yılın transferi yükleniyor... Süper Lig’i sallayacak dünya yıldızı!

Ara transfer dönemine sayılı günler kala, Süper Lig devi dünyaca ünlü bir golcüyü kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Özellikle son dönemde bu kapsamda son dakika gelişmeleri yaşanıyordu. Son dakika bombası olarak duyurulan transfer bombası ocak ayında patlayacak! İşte o dünya yıldızı ve imza atacağı Süper Lig devi...
28 Aralık 2019 Cumartesi 14:54 Güncelleme: 28.12.2019 14:57
Yılın transferi yükleniyor... Süper Lig’i sallayacak dünya yıldızı!

Devre arası transfer dönemi yaklaştıkça bu anlamda resmi temaslar yapılarak transfer görüşmeleri de sıklaşmaya başlamıştı...

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Yılın transferi yükleniyor... Süper Lig’i sallayacak dünya yıldızı!

Kadrolarındaki eksiklikleri tamamlamak isteyen aynı zamanda da Finansal Fair Play'e takılmamaya çalışan Süper Lig ekipleri transferde ince eleyip sık dokuyordu.

Yılın transferi yükleniyor... Süper Lig’i sallayacak dünya yıldızı!

Bu kapsamda da Süper Lig devi aradığı ismi İtalya'da buldu. Süper Lig'i adeta sallayacak ve deyimi yerindeyse yeri yerinden oynatacak o isim kim?

Yılın transferi yükleniyor... Süper Lig’i sallayacak dünya yıldızı!

BALOTELLI TRANSFERİ BİTİYOR!

Süper Lig devinin transfer kurmayları, İtalyan golcü Mario Balotelli'nin temsilcileriyle resmen bir araya geldi.

Yılın transferi yükleniyor... Süper Lig’i sallayacak dünya yıldızı!

Ligin ikinci yarısındaki gol yükünü taşıyacağına inanılan dünyaca ünlü golcü, görüşmeler sonrasında transfere sıcak baktığını kaydetti.

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