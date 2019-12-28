Yılın transferi yükleniyor... Süper Lig’i sallayacak dünya yıldızı!

Ara transfer dönemine sayılı günler kala, Süper Lig devi dünyaca ünlü bir golcüyü kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Özellikle son dönemde bu kapsamda son dakika gelişmeleri yaşanıyordu. Son dakika bombası olarak duyurulan transfer bombası ocak ayında patlayacak! İşte o dünya yıldızı ve imza atacağı Süper Lig devi...

28 Aralık 2019 Cumartesi 14:54 Güncelleme: 28.12.2019 14:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





