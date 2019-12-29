Eljif Elmas'ın menajeri resmen açıkladı! Ezeli rakibe mi gidiyor?

Gündeme bomba gibi düşen transfer iddiası... Sezon başında Fenerbahçe'den İtalya'nın Napoli takımına 16 milyon euro gibi hatırı sayılır bir rakamla transfer olan Eljif Elmas'ın menajeri, oyuncunun geleceğine ilişkin flaş açıklamalarda bulundu... Peki Eljif Elmas, Süper Lig'e dönecek mi? Yeni rotası, eski kulübü Fenerbahçe mi olacak? Yoksa ezeli rakibe giderek sürpriz mi yapacak? (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

29 Aralık 2019 Pazar 10:07 Güncelleme: 29.12.2019 10:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





