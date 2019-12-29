Eljif Elmas'ın menajeri resmen açıkladı! Ezeli rakibe mi gidiyor? - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Aralık 2019, Pazar
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Haberler Galeri Eljif Elmas'ın menajeri resmen açıkladı! Ezeli rakibe mi gidiyor?

Eljif Elmas'ın menajeri resmen açıkladı! Ezeli rakibe mi gidiyor?

Gündeme bomba gibi düşen transfer iddiası... Sezon başında Fenerbahçe'den İtalya'nın Napoli takımına 16 milyon euro gibi hatırı sayılır bir rakamla transfer olan Eljif Elmas'ın menajeri, oyuncunun geleceğine ilişkin flaş açıklamalarda bulundu... Peki Eljif Elmas, Süper Lig'e dönecek mi? Yeni rotası, eski kulübü Fenerbahçe mi olacak? Yoksa ezeli rakibe giderek sürpriz mi yapacak? (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
29 Aralık 2019 Pazar 10:07 Güncelleme: 29.12.2019 10:49
Eljif Elmas'ın menajeri resmen açıkladı! Ezeli rakibe mi gidiyor?

Ara transfer dönemine sayılı günler kala son dakika gelişmeleri artmaya başladı. Bu kapsamda Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Makedon yıldız Eljif Elmas ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı... Ayrıntılar şöyle:

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Eljif Elmas'ın menajeri resmen açıkladı! Ezeli rakibe mi gidiyor?

2015-16 sezonunda Makedonya'nın Rabotnicki takımından Fenerbahçe'ye sadece 180 bin euro bedelle transfer olmuştu Eljif Elmas...

Eljif Elmas'ın menajeri resmen açıkladı! Ezeli rakibe mi gidiyor?

Henüz 17 yaşındayken sırtına geçirdiği Fenerbahçe formasıyla her geçen gün daha da yükselen performansı, sarı-lacivertlilerde eski teknik direktör Philip Cocu'nun dikkatini çekmiş ve ilk 11'in değişilmez ismi olmuştu.

Eljif Elmas'ın menajeri resmen açıkladı! Ezeli rakibe mi gidiyor?

İnişli çıkışlı performansından dolayı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ara sıra eleştirilse de, Avrupa'nın dikkatini çekti ve İtalya'nın köklü ekiplerinden Napoli'ye transfer oldu.

Eljif Elmas'ın menajeri resmen açıkladı! Ezeli rakibe mi gidiyor?

Napoli'nin eski teknik direktörü Carlo Ancelotti tarafından özel olarak istenilen ve kadroya dahil edilen Eljif ile ilgili babası ve menajeri Djevant Elmas, önemli açıklamalarda bulundu.

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