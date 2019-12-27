Genç yıldız Galatasaray ve Beşiktaş'ı açıkladı! İşte o sözler... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Aralık 2019, Cuma
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Haberler Galeri Genç yıldız Galatasaray ve Beşiktaş'ı açıkladı! İşte o sözler...

Genç yıldız Galatasaray ve Beşiktaş'ı açıkladı! İşte o sözler...

Galatasaray ve Beşiktaş ara transfer dönemi için çalışmalarına resmen başladı... İstanbul'un iki devi Ocak ayında yeni golcüsünü kadrosuna katmaya hazırlanırken, Zimbabwe basınında flaş bir röportaj gündeme geldi... İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın istediği golcünün olay yaratacak o açıklamaları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
27 Aralık 2019 Cuma 11:59 Güncelleme: 27.12.2019 12:41
Galatasaray ve Beşiktaş arasında deprem! Transferi resmen açıkladı...

Türkiye'de nefesler tutuldu, gözler ara transfer sezonuna çevrildi...

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Galatasaray ve Beşiktaş arasında deprem! Transferi resmen açıkladı...

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Türkiye'den ve dünyadan yıldız isimleri kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf etmeye başladı...

Galatasaray ve Beşiktaş arasında deprem! Transferi resmen açıkladı...

Galatasaray'da Fatih Terim, Fenerbahçe'de Ersun Yanal ve Comolli, Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ve Trabzonspor'da Ünal Karaman, takımlarına şampiyonluğu getirecek yıldızları kadrolarına katabilmek için hummalı bir çalışma yürütüyor...

Galatasaray ve Beşiktaş arasında deprem! Transferi resmen açıkladı...

Geçtiğimiz yaz transfer dönminde Muriqi transferi için Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti...

Galatasaray ve Beşiktaş arasında deprem! Transferi resmen açıkladı...

Bu kez savaş Avrupa'da yaşanıyor!

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