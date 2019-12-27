Genç yıldız Galatasaray ve Beşiktaş'ı açıkladı! İşte o sözler...

Galatasaray ve Beşiktaş ara transfer dönemi için çalışmalarına resmen başladı... İstanbul'un iki devi Ocak ayında yeni golcüsünü kadrosuna katmaya hazırlanırken, Zimbabwe basınında flaş bir röportaj gündeme geldi... İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın istediği golcünün olay yaratacak o açıklamaları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

27 Aralık 2019 Cuma 11:59 Güncelleme: 27.12.2019 12:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





