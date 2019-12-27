VAR'da devrim niteliğinde değişiklik kapıda! Tribünler...

Sözlerine devam eden Brud, "Test yapılmasını planlıyoruz. Lütfen bunu böyle yazın. Gelecekte bu konuşmaların bir kısmının canlı yayınlanması üstüne planlama yapıyoruz ancak son duruma testlerden sonra karar vereceğiz. Biz bu altyapıyı sunacağız ama yine bunların yayınlanması ile ilgili son kararı ulusal futbol federasyonu kullanıp kullanmamaya kendisi karar verecek. Ocak-Şubat aylarında bu uygulamanın ne zaman test edileceği belirlenecek" dedi.