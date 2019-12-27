VAR'da devrim niteliğinde değişiklik kapıda! Tribünler...
Süper Lig'de son haftalarda en çok tartışılan konuların başında gelen Video Asistan Hakem'le (VAR) ilgili konuşan IFAB CEO'su Lukas Brud, üzerinde çalıştıkları sürpriz değişikliği açıkladı. İşte detaylar...
Lukas Brud üzerinde çalıştıkları yeni düzenlemeye ilişkin, "Seneye her pozisyon için geçerli olmamakla beraber kritik pozisyonlarda gazetecilere ve hatta belki stadyumda maçı izleyen seyircilere canlı olarak hakemler arasındaki konuşmaların yayınlanması konusunda bazı testler yapacağız" ifadelerini kullandı.
Sözlerine devam eden Brud, "Test yapılmasını planlıyoruz. Lütfen bunu böyle yazın. Gelecekte bu konuşmaların bir kısmının canlı yayınlanması üstüne planlama yapıyoruz ancak son duruma testlerden sonra karar vereceğiz. Biz bu altyapıyı sunacağız ama yine bunların yayınlanması ile ilgili son kararı ulusal futbol federasyonu kullanıp kullanmamaya kendisi karar verecek. Ocak-Şubat aylarında bu uygulamanın ne zaman test edileceği belirlenecek" dedi.