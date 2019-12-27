VAR'da devrim niteliğinde değişiklik kapıda! Tribünler... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Aralık 2019, Cuma
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VAR'da devrim niteliğinde değişiklik kapıda! Tribünler...

Süper Lig'de son haftalarda en çok tartışılan konuların başında gelen Video Asistan Hakem'le (VAR) ilgili konuşan IFAB CEO'su Lukas Brud, üzerinde çalıştıkları sürpriz değişikliği açıkladı. İşte detaylar...

27 Aralık 2019 Cuma 08:09 Güncelleme: 27.12.2019 08:17
VAR'da devrim niteliğinde değişiklik kapıda! Tribünler...

Türkiye başta olmak üzere VAR'ın kullanıldığı birçok ülkede tartışmalar tam gaz devam ediyor. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası önce siyah-beyazlı kulüp ardından da sarı-lacivertliler, VAR kayıtlarının açıklanmasını istemişti.

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VAR'da devrim niteliğinde değişiklik kapıda! Tribünler...

Birçok takım da bu isteğe destek vermişti. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu bu çağrıya henüz yanıt vermedi.

VAR'da devrim niteliğinde değişiklik kapıda! Tribünler...

Sabah'a konuşan IFAB CEO'su Lukas Brud ise VAR kayıtlarının yayınlanması konusunda inisiyatifin federasyonda olduğunu dile getirmişti. Brud, VAR'la ilgili sürpriz bir gelişmeyi de duyurdu.

VAR'da devrim niteliğinde değişiklik kapıda! Tribünler...

Lukas Brud üzerinde çalıştıkları yeni düzenlemeye ilişkin, "Seneye her pozisyon için geçerli olmamakla beraber kritik pozisyonlarda gazetecilere ve hatta belki stadyumda maçı izleyen seyircilere canlı olarak hakemler arasındaki konuşmaların yayınlanması konusunda bazı testler yapacağız" ifadelerini kullandı.

VAR'da devrim niteliğinde değişiklik kapıda! Tribünler...

Sözlerine devam eden Brud, "Test yapılmasını planlıyoruz. Lütfen bunu böyle yazın. Gelecekte bu konuşmaların bir kısmının canlı yayınlanması üstüne planlama yapıyoruz ancak son duruma testlerden sonra karar vereceğiz. Biz bu altyapıyı sunacağız ama yine bunların yayınlanması ile ilgili son kararı ulusal futbol federasyonu kullanıp kullanmamaya kendisi karar verecek. Ocak-Şubat aylarında bu uygulamanın ne zaman test edileceği belirlenecek" dedi.

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