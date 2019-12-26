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Tarihi karar sonrası dünya bu transferi konuşacak! Hulk Süper Lig devine...
Avrupa ve dünyanın birçok yıldız isminin yüksek maaşlar için transfer olmak istediği ülke olan Çin'de futbol federasyonu tarihi bir karar vermişti... Kararla birlikte gözler Çin Ligi'nde forma giyen dünya yıldızlarına çevrildi. Bu isimlerden biri olan Hulk'un menajeri bombayı patlattı ve ses getirecek bir hamle yaptı! Peki, o hamle ne?
26 Aralık 2019 Perşembe 14:33
Güncelleme: 26.12.2019 14:34
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İşte doğrudan ligimizi ilgilendiren transfer haberinin ayrıntıları...
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Çin Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonu öncesi yeni kuralları resmen duyurmuştu...
Yeni kuralların ardından, astronomik maaşlar için Çin'e giden yıldız futbolcuların transferleri de zora girdi.
Çin Futbol Federasyonu belirlediği yeni kurallara göre, yabancı oyuncular için maksimum 3 milyon euro, Çinli oyuncular için 1.3 milyon euro ve 21 yaşının altındaki altyapı oyuncuları içinde 38 bin euro sınır koydu.
Bu rakamların üzerinde hiçbir kulübün maaş ödeyemeyeceği açıklandı. Bu rakamlara bonusların ve vergilerin dahil olmadığı duyuruldu.