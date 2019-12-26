Tarihi karar sonrası dünya bu transferi konuşacak! Hulk Süper Lig devine...

Avrupa ve dünyanın birçok yıldız isminin yüksek maaşlar için transfer olmak istediği ülke olan Çin'de futbol federasyonu tarihi bir karar vermişti... Kararla birlikte gözler Çin Ligi'nde forma giyen dünya yıldızlarına çevrildi. Bu isimlerden biri olan Hulk'un menajeri bombayı patlattı ve ses getirecek bir hamle yaptı! Peki, o hamle ne?