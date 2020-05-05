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Yasin Öztekin'den flaş sözler! "Demek ki o kadar yetenekli değilim"
Sivasspor'un 33 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu Yasin Öztekin, Galatasaray forması giydiği dönemde Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Benfica karşılaşmasında kaçırdığı golle ilgili flaş bir itirafta bulundu. İşte Yasin Öztekin'in açıklamaları...
5 Mayıs 2020 Salı 23:21
Güncelleme: 05.05.2020 23:25
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Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Sivasporlu yıldız kanat oyuncusu Yasin Öztekin, Maçkolik'e açıklamalarda bulundu.
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İŞTE YASİN ÖZTEKİN'İN AÇIKLAMALARI
Emre Belözoğlu 39 yaşında ve hala futbol oynuyor. Onun rekorunu kırmak istiyorum.
CristianoRonaldo'ya çok büyük saygı duyuyorum. Bazen ağzımdan çıkmayan şeyler yazıyorlar. Tabii ki onunla karşılaştırılmam mümkün değil.
Benim birçok güzel golüm var ama benim için en unutulmazı şampiyonluk maçında Beşiktaş'a attığım gol.
Dortmund'a gelmeden önce Klopp'u pek tanımıyordum. Geriye dönüp baktığımda dünyanın en iyisiyle çalışmışım diyebiliyorum.