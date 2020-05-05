'Süper Lig'de 1 maç 217 kişi ile oynanabilir' - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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"Süper Lig'de 1 maç 217 kişi ile oynanabilir"

Süper Lig için başlama tarihlere konuşulmaya başlamışken, kulüpler tedbirli bir şekilde antrenmanlarına start verdi. Ligin başlangıcı için henüz net bir tarih belirlenmemişken, haziran ayı işaret ediliyor. Öte yandan lig başladığında da corona virüsü tedbirleri uygulanmaya devam edecek. Mustafa Fevzi Tanırlı konu ile alakalı kaleme aldığı yazıda ilginç bilgiler verdi. İşte detaylar...

5 Mayıs 2020 Salı 17:04 Güncelleme: 05.05.2020 17:04
Süper Lig'de 1 maç 217 kişi ile oynanabilir

Corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan önlemler sonrası ülkemizde vaka ve ölüm sayılarında ciddi düşüşler görülmeye başlandı.

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Süper Lig'de 1 maç 217 kişi ile oynanabilir

Bu düşüşler sonrası normaleşme sürecine giren ülkemizde futbol liglerinin başlaması için de haziran ayı işaret ediliyor.

Süper Lig'de 1 maç 217 kişi ile oynanabilir

Lig başlasa da tedbirler devam edecek ve bu kapsamda bazı önlemler alınmaya devam edecek.

Süper Lig'de 1 maç 217 kişi ile oynanabilir

Mustafa Fevzi Tanırlı da yazısında bu önlemleri kaleme aldı. İşte o yazı...

Süper Lig'de 1 maç 217 kişi ile oynanabilir

Sezonun nasıl tamamlanabileceğini, salgının ilk günlerinde 'İstanbul'da Dünya Kupası Modeli' başlığıyla bu satırlarda paylaşmıştım. Bu model, saha içi ve dışı faktörlerle izolasyon adına en ideali. Ulaşımla ilgili riskler ortadayken fikstürü uygulamaya çalışmak konaklamayla birlikte çok fazla sorun barındırmakta. 'Tek şehir' fikri ve her türlü imkan anlamında İstanbul çok mantıklı.

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