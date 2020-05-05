"Süper Lig'de 1 maç 217 kişi ile oynanabilir"

Sezonun nasıl tamamlanabileceğini, salgının ilk günlerinde 'İstanbul'da Dünya Kupası Modeli' başlığıyla bu satırlarda paylaşmıştım. Bu model, saha içi ve dışı faktörlerle izolasyon adına en ideali. Ulaşımla ilgili riskler ortadayken fikstürü uygulamaya çalışmak konaklamayla birlikte çok fazla sorun barındırmakta. 'Tek şehir' fikri ve her türlü imkan anlamında İstanbul çok mantıklı.