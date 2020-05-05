"Süper Lig'de 1 maç 217 kişi ile oynanabilir"
Süper Lig için başlama tarihlere konuşulmaya başlamışken, kulüpler tedbirli bir şekilde antrenmanlarına start verdi. Ligin başlangıcı için henüz net bir tarih belirlenmemişken, haziran ayı işaret ediliyor. Öte yandan lig başladığında da corona virüsü tedbirleri uygulanmaya devam edecek. Mustafa Fevzi Tanırlı konu ile alakalı kaleme aldığı yazıda ilginç bilgiler verdi. İşte detaylar...
Sezonun nasıl tamamlanabileceğini, salgının ilk günlerinde 'İstanbul'da Dünya Kupası Modeli' başlığıyla bu satırlarda paylaşmıştım. Bu model, saha içi ve dışı faktörlerle izolasyon adına en ideali. Ulaşımla ilgili riskler ortadayken fikstürü uygulamaya çalışmak konaklamayla birlikte çok fazla sorun barındırmakta. 'Tek şehir' fikri ve her türlü imkan anlamında İstanbul çok mantıklı.