TFF açıkladı! İşte Futbola Dönüş Protokolü - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Mayıs 2020, Cuma
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TFF açıkladı! İşte Futbola Dönüş Protokolü

Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Kurulu'nun corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik hazırladığı 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü duyurdu. İşte o protokol...

1 Mayıs 2020 Cuma 21:12 Güncelleme: 01.05.2020 21:28
TFF açıkladı! İşte Futbola Dönüş Protokolü

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile ilgili alınması gereken tedbirlerin ve genel prensiplerin detaylı bir şekilde anlatıldığı Futbola Dönüş Öneri Protokolü, Hazırlık Dönemi, Müsabaka Dönemi ve Pozitif Test Senaryosu olmak üzere çeşitli ana bölümlerden oluşuyor.

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TFF açıkladı! İşte Futbola Dönüş Protokolü

Liglerin oynanması sürecindeki tüm fazlara ilişkin çalışmalar tamamlanırken protokolün, "Genel Prensipler", "Hazırlık Dönemi - Bireysel ve Grup Antrenmanları Evresi" ile "Pozitif Test Senaryoları"nı içeren ilk kısmı yayınlandı.

TFF açıkladı! İşte Futbola Dönüş Protokolü

Sağlık Kurulu; Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü, FIFA ve UEFA Sağlık Kurullarının uygulamalarıyla birlikte süreçler geliştikçe protokolü kamuoyu ve kulüplerle bölümler halinde paylaşmaya devam edecek.

TFF açıkladı! İşte Futbola Dönüş Protokolü

Sağlık Kurulu; Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü, FIFA ve UEFA Sağlık Kurullarının uygulamalarıyla birlikte süreçler geliştikçe protokolü kamuoyu ve kulüplerle bölümler halinde paylaşmaya devam edecek.

TFF açıkladı! İşte Futbola Dönüş Protokolü

İŞTE TFF TARAFINDAN YAYINLANAN PROTOKOL

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