İşte resmi açıklama sonrası fikstür! Kalan maçlar... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri İşte resmi açıklama sonrası fikstür! Kalan maçlar...

İşte resmi açıklama sonrası fikstür! Kalan maçlar...

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Süper Lig'e de süresiz bir şekilde ara verilmişti. Ligin başlangıç tarihine dair birçok dedikodu ortaya atılırken, TFF Başkanı Nihat Özdemir "Ligler 12 Haziran'da başlıyor" açıklamasıyla bu söylentilere son noktayı koymuştu. Peki kalan 8 haftalık süreçte nasıl bir fikstür takımları bekliyor. İşte detaylar...

6 Mayıs 2020 Çarşamba 16:33
İşte resmi açıklama sonrası fikstür! Kalan maçlar...

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı duyuru sonrası liglerin başlaması için nihai karar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Süper Lig 12 Haziran tarihinde seyircisiz olarak başlayacak.

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İşte resmi açıklama sonrası fikstür! Kalan maçlar...

26 Temmuz tarihinde ise bitirilmesi planlanan Süper Lig için hafta sonu 7 haftan içi ise 1 maç olacak şekilde bir program düşünülüyor.

İşte resmi açıklama sonrası fikstür! Kalan maçlar...

Peki ligde kalan 8 haftada Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor hangi takımlarla karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

İşte resmi açıklama sonrası fikstür! Kalan maçlar...

BAŞAKŞEHİR'İN FİKSTÜRÜ

Başakşehir-Alanyaspor

Ankaragücü-Başakşehir

Başakşehir-Galatasaray

Antalyaspor-Başakşehir

Başakşehir-Denizlispor

Konyaspor-Başakşehir

Başakşehir-Kayserispor

Kasımpaşa-Başakşehir

İşte resmi açıklama sonrası fikstür! Kalan maçlar...

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

Beşiktaş-Antalyaspor

Denizlispor-Beşiktaş

Beşiktaş-Konyaspor

Kayserispor-Beşiktaş

Beşiktaş-Kasımpaşa

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş

Beşiktaş-Fenerbahçe

Gençlerbirliği-Beşiktaş

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