İşte resmi açıklama sonrası fikstür! Kalan maçlar...
Corona virüsü tedbirleri kapsamında Süper Lig'e de süresiz bir şekilde ara verilmişti. Ligin başlangıç tarihine dair birçok dedikodu ortaya atılırken, TFF Başkanı Nihat Özdemir "Ligler 12 Haziran'da başlıyor" açıklamasıyla bu söylentilere son noktayı koymuştu. Peki kalan 8 haftalık süreçte nasıl bir fikstür takımları bekliyor. İşte detaylar...
6 Mayıs 2020 Çarşamba 16:33
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TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı duyuru sonrası liglerin başlaması için nihai karar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Süper Lig 12 Haziran tarihinde seyircisiz olarak başlayacak.
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26 Temmuz tarihinde ise bitirilmesi planlanan Süper Lig için hafta sonu 7 haftan içi ise 1 maç olacak şekilde bir program düşünülüyor.
Peki ligde kalan 8 haftada Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor hangi takımlarla karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...