İşte resmi açıklama sonrası fikstür! Kalan maçlar...

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Süper Lig'e de süresiz bir şekilde ara verilmişti. Ligin başlangıç tarihine dair birçok dedikodu ortaya atılırken, TFF Başkanı Nihat Özdemir "Ligler 12 Haziran'da başlıyor" açıklamasıyla bu söylentilere son noktayı koymuştu. Peki kalan 8 haftalık süreçte nasıl bir fikstür takımları bekliyor. İşte detaylar...