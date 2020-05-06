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Transferi Süper Lig'i karıştırdı! Beşiktaş Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'e corona virüsü nedeniyle verilen arada Türk kulüpleri transfer çalışmalarına devam ediyor... Alman basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor'un, Bundesliga'da forma giyen yıldız ismin peşinde olduğu yazıldı! İşte o gelişme ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

6 Mayıs 2020 Çarşamba 17:34 Güncelleme: 06.05.2020 17:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





