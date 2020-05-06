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Transferi Süper Lig'i karıştırdı! Beşiktaş Galatasaray ve Trabzonspor...
Transferi Süper Lig'i karıştırdı! Beşiktaş Galatasaray ve Trabzonspor...
Süper Lig'e corona virüsü nedeniyle verilen arada Türk kulüpleri transfer çalışmalarına devam ediyor... Alman basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor'un, Bundesliga'da forma giyen yıldız ismin peşinde olduğu yazıldı! İşte o gelişme ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
6 Mayıs 2020 Çarşamba 17:34
Güncelleme: 06.05.2020 17:50
Süper Lig'in şampiyonluk adayları Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor, hem Haziran ayında başlayacak lige hazırlanıyor, hem de transfer için hummalı bir çalışma sürdürüyor.
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Bu bağlamda Alman basınında Türk kulüplerini yakından ilgilendiren bir haber yazıldı.
Buna göre Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor, şu anda Paderborn forması giyen Abdelhamid Sabiri'ye talip oldu.
Konu ile ilgili yer alan haber okuyuculara şu şekilde aktarıldı;
"Abdelhamid Sabiri, Paberborn'da oynuyor. Edinilen bilgilere göre 23 yaşındaki futbolcu, Türk takımları tarafından isteniyor.