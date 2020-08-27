Veriler ortaya çıktı! İşte Süper Lig'de 2019/20 sezonunun altın, gümüş ve bronz 11'i - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Veriler ortaya çıktı! İşte Süper Lig'de 2019/20 sezonunun altın, gümüş ve bronz 11'i

Veriler ortaya çıktı! İşte Süper Lig'de 2019/20 sezonunun altın, gümüş ve bronz 11'i

Süper Lig tarihinde ilk kez pandemi nedeniyle 3 devre oynanan bir sezonu geride bıraktık. Peki Medipol Başakşehir şampiyonluğuyla sona eren 2019/20 sezonunda hangi oyuncular ön plana çıktı? İşte sezonun en iyi oyuncularından oluşan altın, gümüş ve bronz 11'leri...

27 Ağustos 2020 Perşembe 22:48
Veriler ortaya çıktı! İşte Süper Lig'de 2019/20 sezonunun altın, gümüş ve bronz 11'i

Süper Lig'de geride bıraktığımız 2019/20 sezonunun performanslara göre altın, gümüş ve bronz 11'leri belli oldu.

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Veriler ortaya çıktı! İşte Süper Lig'de 2019/20 sezonunun altın, gümüş ve bronz 11'i

İşte OPTA verilerine göre sezonun 11'leri

Veriler ortaya çıktı! İşte Süper Lig'de 2019/20 sezonunun altın, gümüş ve bronz 11'i

Sezonun Bronz ilk 11'i

Uğurcan Çakır

Veriler ortaya çıktı! İşte Süper Lig'de 2019/20 sezonunun altın, gümüş ve bronz 11'i

Skubic

Veriler ortaya çıktı! İşte Süper Lig'de 2019/20 sezonunun altın, gümüş ve bronz 11'i

Victor Ruiz

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