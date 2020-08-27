Veriler ortaya çıktı! İşte Süper Lig'de 2019/20 sezonunun altın, gümüş ve bronz 11'i

Süper Lig tarihinde ilk kez pandemi nedeniyle 3 devre oynanan bir sezonu geride bıraktık. Peki Medipol Başakşehir şampiyonluğuyla sona eren 2019/20 sezonunda hangi oyuncular ön plana çıktı? İşte sezonun en iyi oyuncularından oluşan altın, gümüş ve bronz 11'leri...