Transferi duyurdular... Başakşehir'den Premier Lig'e! - Fotomaç
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Transferi duyurdular... Başakşehir'den Premier Lig'e!

Transferde büyük sürpriz... Turuncu mavililerin yıldız ismi Ada yolcusu! Medipol Başakşehir'in başarılı oyuncusunun İngiltere Premier Lig ekibine gitmesi an meselesi...

11 Mart 2019 Pazartesi 15:02 Güncelleme: 11.03.2019 15:35
Transferi duyurdular... Başakşehir'den Premier Lig'e!

Spor Toto Süper Lig'in başarılı ekibi Medipol Başakşehir, ligde şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürürken bomba bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Transferi duyurdular... Başakşehir'den Premier Lig'e!

Teknik direktör Abdullah Avcı için La Liga'ya gidecek sesleri yükselirken son dakika gelişmesine göre bir bomba daha patladı.

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Transferi duyurdular... Başakşehir'den Premier Lig'e!

Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, Premier Lig ekibine önerildi. İşte detaylar...

Transferi duyurdular... Başakşehir'den Premier Lig'e!

İrfan Can'dan 'Türkiye'nin en parlak genç yeteneklerinden biri' olarak bahseden İngilizler, yıldız oyuncunun bu sezonki 4 gol ve 5 asistlik performansını da öne çıkardı.

Transferi duyurdular... Başakşehir'den Premier Lig'e!

Ek olarak 23 yaşındaki oyuncunun, hücumcu orta saha olmasının yanı sıra orta sahanın ortasında ve sol tarafında da oynabilmesine vurgu yapıldı.

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