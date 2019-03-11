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Transferi duyurdular... Başakşehir'den Premier Lig'e!
Transferde büyük sürpriz... Turuncu mavililerin yıldız ismi Ada yolcusu! Medipol Başakşehir'in başarılı oyuncusunun İngiltere Premier Lig ekibine gitmesi an meselesi...
11 Mart 2019 Pazartesi 15:02 Güncelleme: 11.03.2019 15:35
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Teknik direktör Abdullah Avcı için La Liga'ya gidecek sesleri yükselirken son dakika gelişmesine göre bir bomba daha patladı.
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