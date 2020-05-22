Transferde yer yerinden oynayacak! Devlere müthiş gelir
Corona virüsü salgını futbolda da etkileri devam ederken, birçok kulüp mali anlamda oldukça zor bir dönemden geçiyor. Gelecek sezon için de yatırımlar yapmayı planlayan birçok ekip eldeki bazı oyuncularla yollarını ayırarak transfer için kaynak oluşturmayı planlıyor. İşte satışıyla kulüplerine nefes aldıracak o isimler...
22 Mayıs 2020 Cuma 12:09
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Süper Lig'de ekonomik anlamda zorda olan pek çok takım gözünü futbolcu satışından elde edeceği rakamlara dikti. İşte o isimler...
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NAZIM SANGARE Antalyaspor'un milli sağ beki Nazım Sangare, birçok kulübün gündeminde yer alıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe dışında Alman kulüpleri de Sangare için istekli. Antalyaspor, Sangare için 8 milyon TL'lik bir bonservis bedeli belirledi.
VICTOR RUIZ Beşiktaş'ın 31 yaşındaki İspanyol stoperi Ruiz, kariyerinde birçok önemli kulübün formasını giydi. Napoli, Valencia, Villarreal gibi kulüpler sonrası Beşiktaş'a geldi. La Liga'dan gelecek 3-4 milyon euro üstü bir teklif, siyah beyazlılar için cazip olacaktır.
MIHA ZAJC Fenerbahçe, Sloven oyuncusunu ocak ayında elden çıkarmaya çok yakındı ancak son anda sakatlık yaşayınca kulüpte kaldı. Fenerbahçe, bu kez 5 milyon euro civarında bir teklifi düşünmeden kabul edecektir.
CALEB EKUBAN Trabzonspor'un Ganalı yıldızı için özellikle Arap ülkelerinden ciddi teklifler masada. Ekuban için 10 milyon euro civarında bir teklif Trabzonspor'a ulaştı. Trabzonspor, genç yıldızı için bu teklifi değerlendirmeye aldı.