Transferde yer yerinden oynayacak! Devlere müthiş gelir

Corona virüsü salgını futbolda da etkileri devam ederken, birçok kulüp mali anlamda oldukça zor bir dönemden geçiyor. Gelecek sezon için de yatırımlar yapmayı planlayan birçok ekip eldeki bazı oyuncularla yollarını ayırarak transfer için kaynak oluşturmayı planlıyor. İşte satışıyla kulüplerine nefes aldıracak o isimler...