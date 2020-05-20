Haberler Galeri Küme düşme açıklaması sonrası taraftarlar isyanda!

Küme düşme açıklaması sonrası taraftarlar isyanda!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada 7 kulübün bu sezon küme düşmenin kaldırılması için başvuruda bulunduğunu ve önümüzdeki sezonun 21 takımla oynanması yönünde talepleri olduğunu açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından sosyal medyada birçok taraftar küme düşmenin kaldırılmasının şampiyonluk yarışını etkileneceğini savunarak eleştiride bulundu. İşte tüm detaylar ve fikstür...

20 Mayıs 2020 Çarşamba 23:16 Güncelleme: 20.05.2020 23:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





