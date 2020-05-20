Küme düşme açıklaması sonrası taraftarlar isyanda!
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada 7 kulübün bu sezon küme düşmenin kaldırılması için başvuruda bulunduğunu ve önümüzdeki sezonun 21 takımla oynanması yönünde talepleri olduğunu açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından sosyal medyada birçok taraftar küme düşmenin kaldırılmasının şampiyonluk yarışını etkileneceğini savunarak eleştiride bulundu. İşte tüm detaylar ve fikstür...
20 Mayıs 2020 Çarşamba 23:16
Güncelleme: 20.05.2020 23:20
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TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği ile yaptıkları toplantının ardından Süper Lig'de 7 kulübün bu sezon küme düşmenin kaldırılması için başvuruda bulunulduğunu açıklamıştı.
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Özdemir yaptığı açıklamada, "Liglerin 12 Haziran'da başlaması için tüm kulüplerle anlaştık. Ayrıca 7 kulüp önümüzdeki sezon 21 takımla oynanması yönünde talepte bulundu. Bu sezon düşme olmaması için bize başvuruldu. Bunu değerlendireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
A Spor yorumcusu Turgay Demir'de yapılan bu açıklamanın ardından, "Çok büyük ihtimalle bunu şimdi açıklamıyorlar. Küme düşmeyi kaldırdık demiş olsalar o zaman alttaki takımların bunda sonraki mücadeleleri çok gayriciddi olabilir." ifadelerini kullanmıştı.
PEKİ KÜME DÜŞME KALDIRILDIĞINDA NE OLACAK?
TFF'nin kararıyla küme düşme kaldırılırsa gelecek sezon Süper Lig'de 21 takım mücadele edecek. Fakat bu karar daha şimdiden taraftarların eleştirisine neden oldu. Taraftarlar küme düşmenin kaldırılmasının şampiyonluk mücadelesini etkileceği görüşünde.
İŞTE ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VEREN TAKIMLAR
Süper Lig'de Trabzonspor 53 puanla lider durumda. Bordo-mavililerin en yakın takipçisi ise aynı puana sahip Başakşehir. 3'üncü Galatasaray'ın 50, 4'üncü Sivasspor'un ise 49 puanı bulunuyor.