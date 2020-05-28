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TFF'nin kararı sonrası tartışma başladı! Hangi takım ne dedi? İşte o sözler...
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Süper Lig'in yeniden başlayacağı tarihi resmen açıklamasının ardından, kulüp başkanları ve teknik direktörler konu ile ilgili görüşlerini medya aracılığı ile aktardı. İşte o sözler...
28 Mayıs 2020 Perşembe 17:50
Güncelleme: 28.05.2020 18:04
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Hasan Kartal: "Bu lig bir şekilde tamamlanacak ama şampiyon adil bir şekilde mi belirlenecek? Hayır. Düşenler adil şekilde mi belirlenecek? O da hayır. Bizim Rizespor olarak problem yaşayacağımızı düşünmüyorum ben."
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Rizespor Başkanı Hasan Kartal: "Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılmaması adaletsiz bir karar oldu. Adil koşullarda bir lig oynanmayacak."
Hasan Kartal: "Kulüplerin esas sıkıntıyı önümüzdeki dönem yaşayacağını düşünüyorum. Bazı sıkıntılar daha da büyüdü. Bu ekonomik problemleri kulüpler nasıl aşacaklar bilmiyorum. Fazla harcama yapan kulüpler seneye son yıllarını yaşarlar diye düşünüyorum."
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: "Başlamamız gerekiyordu, başlıyoruz. Nihayet futbola geri dönüyoruz. Bir yerden başlamamız gerekiyordu. Ben Göztepe adına bu noktaya geldiğimiz için mutluyum."
Mehmet Sepil: "7 kulübümüz, bu saatten sonra oynanacak ligde, bazı kulüplerin dezavantajı olacağını düşünüyorlardı. Aynı ligde hem şampiyonluğa oynayan takımlar olup, hem de düşmemenin olması maçları etkileyebilecek durumda endişesiyle bu karar alındı diye tahmin ediyorum."
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Tatsız tuzsuz bir lig geçecek gibi geliyor bana. Mecburen oynanmak zorunda kalan bir lig var."
Rıza Çalımbay: "Yabancı oyuncular, bir an önce oynansın da ülkemize dönelim diye dua ediyorlar."