HaberlerGaleriTFF'den flaş hamle! VAR kayıtları dinlendi ve o hakeme ceza...
TFF'den flaş hamle! VAR kayıtları dinlendi ve o hakeme ceza...
Süper Lig'de 21. haftanın sonuna gelinirken en çok tartışılan konulardan biri hakem kararları ve VAR sistemi oldu... Buna çözüm olarak ise VAR kayıtlarının dinlenmesi ve hatayı yapan hakemin cezalandırılması önerisi gelmişti. Geçtiğimiz günlerde oynanan Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçının son dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonu tartışmalara sebep olmuş karar çokça tartışılmıştı. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in talimatı ile MHK Başkanı Zekeriya Alp, Başkanvekili Oğuz Sarvan ve kurul üyesi Ünsal Çimen VAR kayıtlarını dinledi ve karar çıktı. İşte detaylar...
12 Şubat 2020 Çarşamba 10:35
Güncelleme: 12.02.2020 10:42
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in talimatı ile Video Asistan Hakemi (VAR) kayıtlarının ilk kez dinlenmesi gündeme bomba gibi düşerken, yine ilk defa bir hakemin cezai yaptırımla karşı karşıya kalması, yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ligin 21. haftasında oynanan ve 1-1 eşitlikle tamamlanan Fenerbahçe- Aytemiz Alanyaspor maçında konuk takım oyuncusu Mustafa Pektemek'in topu elle oynadığı anda hakem Ümit Öztürk'ü uyarmadığı için fatura VAR hakemi Serkan Tokat'a kesildi.
Pozisyona hakim olan Öztürk'e de ceza çıkacağı bildirildi.Bugüne kadar kulüplerden gelen "VAR kayıtları dinlensin" şeklindeki talepleri geri çeviren ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) talimatlarını hatırlatan Türkiye Futbol Federasyonu, tavrını değiştirdi ve Merkez Hakem Kurulu'nu harekete geçirdi.
Söz konusu maçın görüntülerini izleyen ve VAR konuşmalarını dinleyen MHK Başkanı Zekeriya Alp, Başkanvekili Oğuz Sarvan ve kurul üyesi Ünsal Çimen, Serkan Tokat ile Ümit Öztürk'ü hatalı buldu.
Tokat'ı İstanbul'a çağıran ve savunmasını isteyen MHK'nin, deneyimli hakeme uzunca bir süre maç vermeyeceği, 2020 yılı başında FIFA kokartını aldığı hakem Ümit Öztürk'ü ise bir kaç hafta dinlendireceği öğrenildi.