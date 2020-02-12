TFF'den flaş hamle! VAR kayıtları dinlendi ve o hakeme ceza...

Süper Lig'de 21. haftanın sonuna gelinirken en çok tartışılan konulardan biri hakem kararları ve VAR sistemi oldu... Buna çözüm olarak ise VAR kayıtlarının dinlenmesi ve hatayı yapan hakemin cezalandırılması önerisi gelmişti. Geçtiğimiz günlerde oynanan Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçının son dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonu tartışmalara sebep olmuş karar çokça tartışılmıştı. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in talimatı ile MHK Başkanı Zekeriya Alp, Başkanvekili Oğuz Sarvan ve kurul üyesi Ünsal Çimen VAR kayıtlarını dinledi ve karar çıktı. İşte detaylar...