İşte Süper Lig'de haftanın en iyi 11'i

Süper Lig'in 21. haftası Kasımpaşa ve Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayla tamamlandı. 4 büyüklerden Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor haftayı galibiyetle kapatırken, Fenerbahçe ise sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Haftaya lider giren Sivasspor ise 1-1'lik Başakşehir maçının ardından bu haftayı da lider kapattı. Süper Lig'de 21. hafta geride kalırken, haftanın en iyileri de belli oldu. İşte haftanın en iyileri...

10 Şubat 2020 Pazartesi 23:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





