İşte Süper Lig'de haftanın en iyi 11'i

Süper Lig'in 21. haftası Kasımpaşa ve Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayla tamamlandı. 4 büyüklerden Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor haftayı galibiyetle kapatırken, Fenerbahçe ise sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Haftaya lider giren Sivasspor ise 1-1'lik Başakşehir maçının ardından bu haftayı da lider kapattı. Süper Lig'de 21. hafta geride kalırken, haftanın en iyileri de belli oldu. İşte haftanın en iyileri...
10 Şubat 2020 Pazartesi 23:15
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Süper Lig'de 21. hafta heyecanı geride kalırken, şampiyonluk yarışı da tüm hızıyla sürüyor.
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Uzun süren şampiyonluk hasretini bu sezon noktalamak isteyen Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanında ikinci yarıda bulduğu gollerle kazanıp zirve iddiasını sürdürdü.
Ligin ikinci yarısına harika başlayan son şampiyon Galatasaray, konuk olduğu Kasımpaşa'yı farklı mağlup edip galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe getirilmesiyle havaya giren Beşiktaş ise sahasında Gaziantep FK engelini 3 golle aştı.
Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a yenildikten sonra Kadıköy'de zirvenin takipçilerinden Alanya'yı konuk eden Fenerbahçe ise rakibiyle 1-1 berabere kalıp taraftarına hayal kırıklığı yaşattı.