Süper Lig'de değeri dibe vurmaya başlayan 11 futbolcu!
Süper Lig ekipleri sezon başı yaptıkları sansasyonel transferlerle isminden çokca söz ettirmişti. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferleri konuşulurken 2019/20 sezonunda ligimizde Radamel Falcao, Max Kruse, Jean Michael Seri, Victor Moses gibi dünya yıldızı isimler top koşturmaya başlamıştı. Fakat o isimlerden bazıları beklenilen performansın çok altında kaldı ve değerleri dibe vurdu. İşte o isimler...
8 Aralık 2019 Pazar 12:02
Güncelleme: 08.12.2019 12:02
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1) OĞUZHAN ÖZYAKUP Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile üst üste alınan 2 şampiyonlukta takımın en önemli isimlerinden biri olan Oğuzhan Özyakup, geçen sezon başlayan düşüşünü bu sezon da durduramadı.
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Abdullah Avcı'nın "onun gibi Türk oyuncu bulamayız" dediği 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon da forma giydiği 12 maçta skor katkısı verilmedi.
Avcı Oğuzhan'a güvenmeye devam edebilir ancak milli oyuncu değer kaybetmeye devam ediyor.
2) JEREMAIN LENS Beşiktaş'ta her sezonun başında "patlaması" beklenen Jeremain Lens, bir türlü kendisinden beklentileri sahaya yansıtamıyor.
Beşiktaş'ın Sunderland'e 4 milyon euro satın alma opsiyonunu ödeyerek kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu bu sezon formasını da kaybetmeye başladı.