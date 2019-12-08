Süper Lig'de değeri dibe vurmaya başlayan 11 futbolcu!

Süper Lig ekipleri sezon başı yaptıkları sansasyonel transferlerle isminden çokca söz ettirmişti. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferleri konuşulurken 2019/20 sezonunda ligimizde Radamel Falcao, Max Kruse, Jean Michael Seri, Victor Moses gibi dünya yıldızı isimler top koşturmaya başlamıştı. Fakat o isimlerden bazıları beklenilen performansın çok altında kaldı ve değerleri dibe vurdu. İşte o isimler...