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SÜPER LİG PUAN DURUMU / Süper Lig'de 42. hafta güncel puan durumu / Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray...

Süper Lig'de şampiyon belli oldu. 42. hafta maçlarında 20.30 seansında toplam 4 maç oynandı. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son haftaya potada girdiği dev yarışta ipi göğüsleyen taraf siyah-beyazlılar oldu. Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş averajla şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray ise sahasında Yeni Malatya'yı 3-1'le geçerek ligi 2. tamamladı. Fenerbahçe konuk olduğu Kayserispor karşısında 2-1 kazanarak 3. sırada bitirdi. Öte yandan Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. İşte Süper Lig'de puan durumu...