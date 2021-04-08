Galeri Süper Lig Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan Marafona yorumu! "Tuhaf..."

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan Marafona yorumu! "Tuhaf..."

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 33. haftasında lider Beşiktaş, sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederken, Alanyasporlu kaleci Jose Marafona'nın yediği goller tartışma yaratmıştı. Karşılaşma sonrası Marafona tartışmaları sürerken, usta yazar Ahmet Çakar da, 33 yaşındaki kaleci hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan Marafona yorumu! "Tuhaf..."

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan Marafona yorumu! Tuhaf...

Lider Beşiktaş dün akşam ağırladığı Alanyaspor'u Cenk Tosun, Ghezzal ve N'Koudou'nun golleriyle 3-0 mağlup etti. Corona virüsten döndüğü gün golünü atan Tosun Paşa dikkat çekerken maçın ardından Babacar'ın kaçırdığı gol ve Marafona'nın hatası çok tartışıldı. Aytemiz Alanyaspor Twitter hesabını kitlemek durumunda kaldı. Usta yazarlar Beşiktaş - Alanyaspor maçını değerlendirdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan Marafona yorumu! Tuhaf...

"BAZI POZİSYONLAR NE OLUYOR YA DEDİRTTİ..."

Sabah Gazetesi yazarı Ali Gültiken, Oğuzhan Özyakup'un beklentilere yanıt verdiğini ifade etti.

'Ghezzal'ın pozisyonuna dönmesi, Cenk'in oynaması ve Larin'in de sezon başında en verimli olduğu yere geçmesi, Beşiktaş'ta çarkları yeniden yerine oturttu. Bu sistem, Beşiktaş'ta hem oyuncuları hem de takımı verimli hale getiriyor. Özellikle forvet bölgesinin topla ilişkileri iyi olduğunda oyun da rahatlıyor, pozisyonlar da geliyor.

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Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan Marafona yorumu! Tuhaf...

İlk yarıda direkler müsaade etse Beşiktaş soyunma odasına 4 golle giderdi. Cenk'in golünün dışında direkten dönen toplar, kaleye atılan şutlar ve yoğun baskı Beşiktaş'ın gücünü tekrar yansıtması açısından önemliydi. Kolay değil... Ligin topa en çok sahip olabilen takımlarından biri olan Alanya'ya karşı bu kadar pozisyon bulup, oyunu elinde tutmak kalite göstergesidir.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan Marafona yorumu! Tuhaf...

Oyunun ikinci yarısında verilen bir-iki pozisyon var, Alanyaspor bunları değerlendirebilse belki maça denge getirebilirdi. Beşiktaş'ın bulduğu ikinci gol ve oyun gücü ne olursa olsun sonucun ev sahibi ekip lehine olacağının mesajını çok net verdi. Alanyaspor karşısındaki performans ve kazanılan 3 puan, Kasımpaşa yenilgisinin bir iş kazası olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Dün akşamın Beşiktaş adına en önemli sürprizlerinden biri Oğuzhan ile oynama tercihi olsa da işleyişte Oğuzhan beklentilere cevap verdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan Marafona yorumu! Tuhaf...

Özellikle Ghezzal'ın kanat oyuncusu olmasına rağmen içeri kat ederek oyunu yönlendirmesi, hücum organizasyonlarını yönetmesi hem Oğuzhan'ı rahatlattı hem de Beşiktaş'ı... Tabii Ghezzal'ın güzel oyununu golle süslemesi de akşamın en güzel görüntülerinden biri oldu. Ligin boyu kısaldıkça baskı doğal olarak artıyor ama Beşiktaş'ın güçlü bir oyunu ve oturmuş bir sistemi var.

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