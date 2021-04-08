Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan Marafona yorumu! "Tuhaf..."
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Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 33. haftasında lider Beşiktaş, sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederken, Alanyasporlu kaleci Jose Marafona'nın yediği goller tartışma yaratmıştı. Karşılaşma sonrası Marafona tartışmaları sürerken, usta yazar Ahmet Çakar da, 33 yaşındaki kaleci hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)