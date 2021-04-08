Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan Marafona yorumu! "Tuhaf..."

Oyunun ikinci yarısında verilen bir-iki pozisyon var, Alanyaspor bunları değerlendirebilse belki maça denge getirebilirdi. Beşiktaş'ın bulduğu ikinci gol ve oyun gücü ne olursa olsun sonucun ev sahibi ekip lehine olacağının mesajını çok net verdi. Alanyaspor karşısındaki performans ve kazanılan 3 puan, Kasımpaşa yenilgisinin bir iş kazası olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Dün akşamın Beşiktaş adına en önemli sürprizlerinden biri Oğuzhan ile oynama tercihi olsa da işleyişte Oğuzhan beklentilere cevap verdi.