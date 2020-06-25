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Sinan Gümüş transferi için resmi açıklama! Sezon sonunda...
Antalyaspor'un devre arası transfer döneminde Genoa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Sinan Gümüş için Fenerbahçe devreye girmişti. Kırmızı-beyazlı ekibin basın sözcüsü Murat Süğlün, 26 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili flaş ifadeler kullandı. | Son dakika transfer haberleri
25 Haziran 2020 Perşembe 13:33
Güncelleme: 25.06.2020 13:41
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Antalyaspor'un ara transfer döneminde Genoa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Sinan Gümüş, gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.
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Kırmızı-beyazlı kulüp ise 26 yaşındaki forvet oyuncusu Sinan Gümüş'ün bonservisini kulübü Genoa'dan almak için sezonun sona ermesini bekliyor.
SÜĞLÜN: "SEZON SONUNDA DEĞERLENDİRECEĞİZ"
Akdeniz ekibinin basın sözcüsü Murat Süğlün, yaptığı açıklamada, Sinan Gümüş'ün takımlarına katkısının herkes tarafından görüldüğünü belirtti.
Sinan'ın takım kadrosundaki değerli oyuncular arasında olduğunu ifade eden Süğlün, bu futbolcunun bonservisini almayı istediklerini dile getirdi.
Süğlün, Sinan Gümüş'ün kiralık statüsünün sona ermesini yönetim kadar futbolcunun kendisinin de istediğini aktardı.