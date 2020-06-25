Sinan Gümüş transferi için resmi açıklama! Sezon sonunda...

Antalyaspor'un devre arası transfer döneminde Genoa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Sinan Gümüş için Fenerbahçe devreye girmişti. Kırmızı-beyazlı ekibin basın sözcüsü Murat Süğlün, 26 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili flaş ifadeler kullandı. | Son dakika transfer haberleri