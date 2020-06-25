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Galatasaray ve Beşiktaş istemişti Göztepe alıyor! Görüşmeler başladı
Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş ve sakatlığı sebebiyle yaklaşık 6 ay Fernando Muslera'dan mahrum kalacak olan Galatasaray, milli kaleciyi gündemine almıştı. Ancak bir diğer Süper Lig ekibi Göztepe, kaleci Beto'nun ayrılma ihtimaline karşın tecrübeli file bekçisi ile görüşmelere başladı. | Son dakika transfer haberleri
25 Haziran 2020 Perşembe 14:32
Güncelleme: 25.06.2020 14:32
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Süper Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor.
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Lig bitiminde sözleşmesi sona erecek kaleci Beto Pimparel'le henüz anlaşma sağlayamayan ve Beşiktaş ile Galatasaray dahil birçok kulüpten teklifler alan Portekizli eldivenin ayrılma ihtimaline karşı alternatifler üreten sarı-kırmızılılar, Volkan Babacan'la görüşmelere başladı.
Daha önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 31 yaşındaki Boşnak kalecisi İbrahim Sehic ile temasa geçen yönetim, Medipol Başakşehir'de forma şansı bulamayan Volkan'a yöneldi.
Sezon sonunda Başakşehir'den ayrılıp oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen milli kalecinin Göztepe'nin teklifine sıcak baktığı vurgulandı.
Henüz Göztepe'ye olumlu cevap vermeyen ve yönetimin indirim teklifine yanaşmayan Beto'nun ise eski takımı Sporting Lizbon, Beşiktaş ve Galatasaray'la flört halinin sürdüğü iddia edildi.