Galatasaray ve Beşiktaş istemişti Göztepe alıyor! Görüşmeler başladı

Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş ve sakatlığı sebebiyle yaklaşık 6 ay Fernando Muslera'dan mahrum kalacak olan Galatasaray, milli kaleciyi gündemine almıştı. Ancak bir diğer Süper Lig ekibi Göztepe, kaleci Beto'nun ayrılma ihtimaline karşın tecrübeli file bekçisi ile görüşmelere başladı. | Son dakika transfer haberleri