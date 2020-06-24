Fernandao bombası patladı! Geri dönüyor - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
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Fernandao bombası patladı! Geri dönüyor

Bir sezon forma giydiği Bursaspor'da gol krallığı yaşayan Brezilyalı futbolcu, 2015'te Fenerbahçe'ye transfer edilmişti. Fenerbahçe'de 3 yıl oynadıktan sonra suudi Arabistan'ın Al Wahda takımına giden 33 yaşındaki forvet, burada sadece 6 ay kaldı. 2019 ocak ayından beri ülkesinin Bahia takımında top koşturan Fernandao ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Süper Lig devi Brezilyalı yıldız için devreye girdi. İşte detaylar...
24 Haziran 2020 Çarşamba 19:10 Güncelleme: 24.06.2020 19:11
Fernandao bombası patladı! Geri dönüyor

Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi göreve geldikten sonraki ilk operasyonda gönderilen isimlerden biri olan Jose Fernandao, Suudi Arabistan takımı Al-Wahda'ya satılmıştı.

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Fernandao bombası patladı! Geri dönüyor

3 sezon sarı-lacivertli formayı giydikten sonra Al-Wahda'da aradığını bulamayan ve ülkesine dönen Brezilyalı golcü, şu anda Bahia'da oynuyor.

Fernandao bombası patladı! Geri dönüyor

Brezilyalı golcü yaklaşık 2 ay önce Sabah'a konuşmuş ve Fenerbahçe'den hiç ayrılmak istemediğini dile getirmişti.

Fernandao bombası patladı! Geri dönüyor

İŞTE FERNANDO'NUN O AÇIKLAMASI

en Fenerbahçe'den ayrılmayı hiç istemedim. Hatta uzun yıllar oynamayı hedefliyordum. Ama şu tarafı da var; 3 yıl Fenerbahçe'de kaldım ve hiç kupa kazanamadık.

Fernandao bombası patladı! Geri dönüyor

Yeni bir başkan geldi, bakıyor 3 yıl boyunca hiçbir kupa kazanamamış bir takım var. Bunun neticesinde bir anda her şeyi değiştirme kararı alıyor.

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