Okan Buruk bunu da yaptı! Muriqi, Jahovic derken... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
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Okan Buruk bunu da yaptı! Muriqi, Jahovic derken...

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başarısız Avrupa macerasına karşın İtalyan devi Roma'nın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndan lider olarak adını son 32'ye yazdıran Başakşehir'de Okan Buruk fırtınası esiyor... Futbolculuk kariyerinde sayısız başarılara imza atan genç teknik adam, teknik direktörlük hayatında da ivme kazanmaya devam etti... Ancak, Okan Buruk'un teknik direktörlüğünün yanısıra 'scouting' başarısı da ön plana çıktı... Özellikle 'golcü parlatma' konusunda oldukça başarılı olan Buruk, bu başarısının mevyesini son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde topladı... İşte Okan Buruk'un parlattığı o yıldızlar... (fotomac.com.tr / ANALİZ HABER)
13 Aralık 2019 Cuma 13:04 Güncelleme: 13.12.2019 13:26
Okan Buruk bunu da yaptı! Muriqi, Jahovic derken...

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, İnter, Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (Medipol Başakşehir) formaları giyen, A Milli Futbol Takım'ımızla ve sarı-kırmzılılarla sayısız başarılara imza atan Okan Buruk, adım adım zirveye çıktığı teknik direktörlük kariyerinde de kendini kanıtlamış durumda...

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Okan Buruk bunu da yaptı! Muriqi, Jahovic derken...

2011 yılında A Milli Futbol Takımı ile antrenörlük deneyimi yaşayan Okan Buruk, sırasıyla Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar, Rizespor'u çalıştırmasının ardından 2019-20 sezonunda geçmişte formasını giydiği Başakşehir'in başına geçti...

Okan Buruk bunu da yaptı! Muriqi, Jahovic derken...

Uzun süren Abdullah Avcı yönetiminin ardından dümeni devralan Okan Buruk, ilk 3 haftada mağlubiyetle tanışınca ayrılık iddialarıyla ile gündeme gelmiş ancak takımını bırakmayacağını ve görevinin başında olduğunu dile getirmişti..

Okan Buruk bunu da yaptı! Muriqi, Jahovic derken...

Oynattığı keyifli ve hücum futboluyla, düşük bütçeli ekiplerdeki büyük başarısıyla ünlenen hoca, Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönmüş, 9. haftada evinde Trabzonspor ile 2-2'lik skorla puanları paylaşmıştı. Dev rakiplerine kök söktüren Okan Buruk'lu Başakşehir, 12. haftada zorlu Galatasaray deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı...

Okan Buruk bunu da yaptı! Muriqi, Jahovic derken...

Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerleyen Başakşehir, son olarak UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Almanya'da sahne aldı...

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