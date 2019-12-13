Okan Buruk bunu da yaptı! Muriqi, Jahovic derken...

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başarısız Avrupa macerasına karşın İtalyan devi Roma'nın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndan lider olarak adını son 32'ye yazdıran Başakşehir'de Okan Buruk fırtınası esiyor... Futbolculuk kariyerinde sayısız başarılara imza atan genç teknik adam, teknik direktörlük hayatında da ivme kazanmaya devam etti... Ancak, Okan Buruk'un teknik direktörlüğünün yanısıra 'scouting' başarısı da ön plana çıktı... Özellikle 'golcü parlatma' konusunda oldukça başarılı olan Buruk, bu başarısının mevyesini son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde topladı... İşte Okan Buruk'un parlattığı o yıldızlar... (fotomac.com.tr / ANALİZ HABER)

13 Aralık 2019 Cuma 13:04 Güncelleme: 13.12.2019 13:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





